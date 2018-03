Secuestran a directora de la Casa de Cultura de Yajalon, Rosario Villagomez; fue liberada mediante pago, las negociaciobes las realizo una de sus hijas. A pesar de las denuncias ante autoridades judiciales estas ni se movieron..Así está la justicia en Chiapas.

La impunidad a la orden del día en el municipio de Chilón, Chiapas.

El secuestro de la Directora de la Casa de la Cultura de Yajalón, Chiapas, un caso más de inseguridad en el municipio de Chilón, Chiapas.

Las autoridades locales de Yajalón y Chilón no movieron ni un “pelo” para lograr su localización, nuevamentee brillaron por su ausencia.

Hija de la secuestrada salva su vida y la rescata siete horas después de haberla “levantado”.

Eran las 20:00 horas del día 09 de marzo en el Municipio de Chilón, Chiapas, cuando la Directora de la Casa de la Cultura de Yajalón salió de un domicilio en el centro, camino a la parada de transportes para regresar a su lugar de residencia, fue entonces que por medio de una llamada telefónica con su hija le comentó sobre la ausencia de transporte para trasladarse, cuando Rosario Villagómez le comentó que venía un taxi de Tila y que en ese se iría, se despidieron.

Media hora después su hija le llamó por teléfono y no contestó el móvil, diez minutos después de esta llamada no contestada un hombre tuvo contacto con la hija de la Directora dando a conocer que estaba secuestrada y solicitaban 500 mil pesos, en caso contrario de no obtener esta suma de dinero Villagómez Moreno sería entregada descuartizada.

Para constatar este suceso y descartar que era solamente el robo del dispositivo celular, la familia se dirigió al domicilio de la Contador Público sin encontrar a nadie en el lugar. La hija de Moreno, se comunicó vía telefónica con la Presidenta Municipal de Yajalón, Chiapas, Guadalupe Pimentel y se comprometió en devolver la llamada haciendo mención de “te regreso la llamada hijita”, cosa que nunca ocurrió.

Conocidos de la Directora de la Casa de la Cultura de Yajalón salieron en su búsqueda en diferentes vehículos con rumbo a Chilón para ver si de casualidad se encontraba a orilla de carretera, siendo las 22:00 horas la hija de la secuestrada, continuaba recibiendo llamadas de amenaza.

A las 22:18 horas las personas que salieron en su búsqueda informan a la familia que no se encontró a la Directora en la carretera, donde un ciudadano decide apoyar para revisar las cámaras de vídeo que están en la salida de Chilón para saber si se puede obtener información.

A las 22:26 horas la hija recibe otra llamada de los secuestradores (se sabe que son varias personas porque por el móvil se oyen diferentes voces de hombres), pues ellos aseguraban conocer todo de su vida, y que tenían rodeado el domicilio de ella en Yajalón.

En ese momento los vecinos de la Directora de la Casa de la Cultura de Yajalón, con la organización de “Vecinos Vigilantes” se organizaron, reunieron y trasladaron a la residencia de ella para resguardarla y saber si existían personas rodeándola como se les había informado, mismos que montaron guardia hasta saber nuevas noticias.

Otro familiar de Villagómez Moreno se comunicó por teléfono con Jorge Pinto, hijo mayor de la Presidenta Municipal de Yajalón solicitando apoyo de sus padres, mismo que por llamada Pinto Junior hace saber que el mando único de movimiento indígena ya tenía la noticia y se estaban movilizando, claro, según ellos.

Alma Rosa Cariño Pozo, Procurador quien estuviera de guardia informó a la familia que se reportara al MP para que se accionara la alerta anti secuestro y se pusieran a trabajar los responsables en esta materia, pero según ciudadanos vigilantes, en ningún momento por las calles se vio movimiento de algún cuerpo de seguridad.

A las 22:57 la hija de Villagómez Moreno recibió una nueva llamada, en ese momento le pasan vía telefónica a su madre, es ahí donde ella reconoce la voz de la secuestrada y confirma que efectivamente tienen a la Directora (se tiene la grabación) preguntando el secuestrador “¿Qué noticias me tiene señora?”, contestando la hija: “no me ha dado nada de tiempo señor no he podido juntar el dinero, ya es tarde y nadie me contesta”, teniendo como respuesta del secuestrador: “Si usted cumple, yo también cumplo”… “soy de paso y mi gente si se le pasa la mano tenga consciente que usted lo mato su madre”… “media hora tiene… ni más ni menos, si en media hora le llamo y no lo tiene le mando chingar su madre”… “si no cumple su palabra en media hora recibirá a su madre en caja de regalos, en caja de zapatos”.

Siendo las 23 horas con 51 minutos, se reciben las imágenes de la videocámara de la salida Chilón-Yajalón, misma que registró el paso de un taxi de Tila alrededor de las seis de la tarde, no se alcanza a ver número económico ni placas, solo una franja roja.

Siendo la 1:37 am del día 10 de marzo, la hija de la secuestrada reunió la cantidad requerida a cambio de la vida de Villagómez Moreno, esperando nuevas indicaciones para saber en dónde se haría el intercambio, dando las 2 de la mañana con 22 minutos parten de Yajalón con destino a Chilón ya que en ese lugar estaba ubicada la Directora de la Casa de la Cultura.

A las 3:00 de la mañana, la hija de la Directora secuestrada estaba en la Gasolinera de Chilón esperando nuevas indicaciones sobre donde se haría el intercambio.

Eran las 3:20 momento de actuar.

La hija camina con el dinero sobre el puente amarillo, a las afueras de Chilón, lo cruza y se encuentra con un joven masculino de figura delgada aproximadamente de 1.68 metros de estatura, tenía puesto un jorongo con colores opacos, no se le veía el rostro, en ese lugar no hay alumbrado público, ella aventó el dinero para no estar cerca de él y regresó por su camino.

Al inicio del puente esperaba el vehículo que trasladó a la rescatista, a lo lejos se oyó el grito de la secuestrada es ahí donde madre e hija se reúnen, y la pesadilla donde después de siete horas, baja de intensidad…

A un lado de la historia.

Mientras tanto, a un costado de las llamadas de extorsión, amenazas, impunidad, secuestro; se hicieron llamadas de distintos teléfonos celulares por varias personas solicitando apoyo a las autoridades que siendo su responsabilidad se tienen que pedir como favores cuando es su obligación, casi casi para que no te dejen solo y ¿qué pasa? Lo hacen, te abandonan, comentarios como; “ganen tiempo, hagan que esperen”, “mañana será otro día”, “ahorita no hay quien lo vea”.

Se hicieron llamadas a instancias de atención en salud para saber si no tenían alguna mujer internada o en traslado, pues los familiares agotarían todas las ventanas para dar con su paradero, el hospital municipal de Yajalón donde nadie contestó el teléfono, en la Cruz Roja de Yajalón nadie tomó la llamada, la Cruz Roja de Ocosingo, donde dieron a conocer que ellos no tenían los números de ninguna Cruz Roja vecina ya que se solicitó el número de la delegación en Chilón y respondieron; “es que la persona que tiene todos esos números llega a las 9:00 de la mañana”.

Los números telefónicos del internet que dirigían hacia esas instancias no existen, (lo pueden corroborar).

El famoso número 089 que de nada sirvió, se recibieron respuestas como; “la pueden tener en un hotel contra su voluntad”, “ganen tiempo”, “seguramente es un secuestro express, mañana la sueltan”, “llame a su entidad porque nosotros no podemos hacer nada” fueron algunas de las frases que la joven compartió a familiares que se comunicaron para pedir ayuda.

Exigimos información sobre qué fue lo que hizo a esas horas la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Procuraduría, el Ministerio Público (ya que se levantó la denuncia desde un inicio) los policías municipales de Yajalón que no quisieron acompañar a la familiar de la secuestrada a Chilón, al Director Municipal de la Policía en Chilón el Licenciado de apellido Merlín; mismo con quien se mantuvo conversaciones telefónicas informando sobre lo que pasaba y contestó; “eso era antes, antes levantaban a gente ahora no, ahora todo está muy tranquilo por acá, aquí no está”, y a la Presidenta Municipal de Yajalón, Guadalupe Araceli Pimentel Utrilla quien dijo regresaría la llamada telefónica a la hija y ese momento jamás llegó.

Como sociedad estamos para servir al pueblo así como a cada individuo que sea abusado, lastimado, violentado, es nuestro deber ayudar al caído y a luchar para que nadie más vuelva a caer.

Levantemos la voz.

Sociedad NO se callen.

Justicia, justicia, justicia…

La denuncia está hecha en las instancias correspondientes por parte de la afectada, ahora queda esperar para saber si ellos hacen su chamba.

Esperar…