Rumbo político

Del desfasado quinto informe y del güero

Bien se le puede llamar la fiesta de la democracia y un ejercicio republicano, que puso de frente al aun gobernador del estado Manuel Velasco ante la ciudadanía representada por los diputados de la LXVI legislatura del estado libre y soberano de Chiapas.

La ceremonia del súper pospuesto informe se llevó acabo en la Sala de sesiones del poder legislativo, espacio que fue insuficiente en su aforo para recibir a los invitados especiales, por lo que muchos tuvieron que verlo y escúchalo desde pasillos y accesos al edifico legislativo donde se instalaron pantallas y sillas para tal fin.

Al interior del salón de sesiones la plutocracia chiapaneca que, aunque amontonada no sentía tanto las inclemencias del sofocante calor primaveral, pero en fin pese todo fue un acto republicano; y mejor aún no llevaron porras ni aplaudidores profesionales para darle sabor al caldo; fueron pocos los aplausos y muchos los rostros de preocupación.

Manuel Velasco ofreció un balance general del estado; claro según la visión oficial, rindió cuentas sobre el esfuerzo realizado en su Administración pero que en la realidad no se reflejan en beneficio de una sociedad que cada vez está más pobre y sufre del abandono oficial.

La frase que más se recordara del quinto informe fue pronunciada por el Diputado Willy Ochoa “Hoy es un día especial para esta soberanía, probablemente sea la última vez que coincidamos con el Gobernador del Estado de Chiapas en este recinto legislativo” lo que se tomó como un aviso de que en los próximos días Velasco Coello solicite a esa soberanía y vaya a la candidatura por una senaduría de esa mal llamada plurinominal.

Y aunque Velasco Coello guardo el silencio de los justos y no dijo nada ni para bien, ni para mal y apenas si medio se inquietó ante el dicho del diputado más faltista en la historia del poder legislativo de Chiapas.

El gobernante chiapaneco detalló las acciones realizadas en los 124 municipios chiapanecos se desglosan de los cuatro ejes de gobierno: Crecimiento, Bienestar, Desarrollo y Medio Ambiente, conforme al Plan Estatal de Desarrollo propuesto desde el inicio de su administración.

Velasco Coello señalo que cuando tomo el poder en el 2012; Chiapas tenía una deuda bancaria de más de 12 mmdp y una deuda bursatilizada de casi 6 mmdp; estamos hablando de 18 mil millones de pesos que nadie donde fueron a parar, pero Velasco asegura que en cinco años Chiapas dejó de ser uno de los 10 estados más endeudados con una deuda calificada como manejable, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Presente en el acto el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, representante del presidente Enrique Peña Nieto, se contó con la presencia de gobernadores, autoridades municipales y representantes de todas las fuerzas políticas, claro presente también su amigo Eduardo Ramírez Aguilar demostrando lealtad a su amigo. Así las cosas.

Municipios.

La presidenta Municipal de Jiquipilas, Ana Laura Romero Basurto, realizó un recorrido por las instalaciones del auditorio de basquetbol “Eduardo Guayo Ovando”, acompañada del personal de la dirección de Obras Públicas para supervisar el avance en la rehabilitación de dicho espacio. “Hace unos días iniciamos la obra de rehabilitación de la unidad deportiva, la cual ya presenta un avance considerable y anunciamos al mismo tiempo la obra de rehabilitación del auditorio de basquetbol, por lo que estamos supervisando el avance que llevamos en estos momentos de esta obra que beneficiará a toda la ciudadanía jiquipilteca que asiste a practicar este deporte”… Después de cortar el listón inaugural del Centro de Cómputo para la Clínica de Autismo Tapachula, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Marisol Cajica de Del Toro, resaltó que, a un año de su creación, este espacio se ha convertido en un referente importante en la atención de niñas, niños y adolescentes con esta condición, al brindar terapias de calidad y orientación a familiares con el respaldo de personal especializado. “A un año de distancia se ven los resultados del esfuerzo de personas voluntarias, de toda la familia DIF y de los padres de familia que integran esta Clínica de Autismo, gracias a todos ellos logramos abrir un espacio más que permitirá mejorar significativamente la atención de los pacientes con programas informáticos especiales… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, recibió el reconocimiento de habitantes de la capital chiapaneca por el respaldo que ha mostrado en favor de la transformación de la ciudad, así como de la calidad de vida de las familias de los diferentes sectores de la población, principalmente de los de mayor vulnerabilidad. Castellanos Cal y Mayor señaló que el compromiso que ha asumido desde el arranque de su gobierno fue el de impulsar acciones y estrategias que abonaran a atender, de manera puntual, las necesidades, demandas y problemáticas existentes entre la población en las colonias, barrios y ejidos de la ciudad.

De política y otras cosas peores.

Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció al gobernador Manuel Velasco Coello en el marco de su Quinto Informe de Gobierno, pues dijo que esta Administración se ha caracterizado por tender puentes con diferentes sectores, privilegiando el diálogo, la tolerancia y la conciliación. ERA destacó una gestión pacifista, en donde ha habido buena voluntad para generar condiciones de paz que nuestro estado necesita para su desarrollo… Rutilio Escandón Cadenas aseguró que se debe poner un alto al abuso que representan los incrementos del precio de la gasolina, pues han lesionado de manera importante la economía de las familias de Chiapas y de todo México. El político explicó en entrevista que se deben tomar medidas orientadas a contener los "gasolinazos", como han sido bautizados estos aumentos, mismos que son producto de la reforma energética que impulsó el gobierno federal… El Partido Podemos Mover a Chiapas anunció que continúa con su proceso de consolidación de sus estructuras y esta semana rendirán protesta Comités Comunitarios de diversos municipios del estado, entre ellos Teopisca, Reforma y Tuxtla Gutiérrez. A través de un comunicado de prensa el Partido Morado dio a conocer que estos Comités Comunitarios se empezaron a organizar por indicaciones del líder moral Enoc Hernández Cruz y lo conforman 10 personas, en su mayoría mujeres y jóvenes que han decidido participar en este instituto político como una estructura vecinal…