Rumbo político

Los candidatos listos y en la raya de salida

Llegaron los días en donde el proceso electoral toma ya rumbo y forma con rumbo al 1 de Julio, día cuando los chiapanecos habremos de elegir en Chiapas gobernador constitucional, así como también se elegirá presidente de la República, senadores, diputados federales, locales y ayuntamientos y para ello conforme a los tiempos marcados en el código electoral; el día de ayer se completó la lista de los candidatos a la gubernatura vía partidos políticos por lo que se puede afirmar con voz a cuello; que la caballada está en la línea de salida en busca del voto ciudadano.

Claro aunado a que también participaran tres candidatos independientes que seguramente le darán sabor y rumbo a la elección del gobernador anote usted a estos hombres; Jesús Alejo Orantes Ruiz, Horacio Culebro Borrayas y Ostilio Urbina Trujillo que saldrán en las boletas electorales con bandera blanca de no tener partido político.

Mientras que las cartas fuertes vía partidos políticos serán; “Todos somos Chiapas”, que es encabezada por Roberto Albores Gleason, conformada por PRI-PVEM-PANAL, Mover a Chiapas y Chiapas Unido; así “Juntos Haremos Historia” Rutilio Cruz Escandón Cadenas por los partidos Morena-PES-PT; y la candidatura común de José Antonio Aguilar Bodegas, del PRD-PAN-MC.

¿Ya notaron que no hay ninguna dama en pos de la gubernatura?

Hay que decir y apuntar que Roberto Albores Gleason, se registró como candidato a la gubernatura del Estado de Chiapas por la Coalición “Todos Por Chiapas” integrada por el PRI, el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza, el Partido Mover a Chiapas, y el Partido Chiapas Unido, lo que es una fuerza importe que le permitirá sumar una fuerte cantidad de votos.

Tras recibir el respaldo de la militancia de los cinco partidos, Roberto Albores se presentó ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, acompañado de más de 10 mil gentes que lo aclamaron y lo apoyaron, lo que le da certeza y firmeza para ser un factor importe en la carrera con rumbo a la gubernatura.

Albores Gleason sostuvo que trabajará con los cinco partidos para presentar las mejores propuestas a las y los chiapanecos para construir un Chiapas mejor. “Estamos determinados a abrir nuestro corazón para generar las mejores propuestas, porque la gente quiere una política de resultados”.

Más tarde hizo su presencia en el IEPC José Antonio Aguilar Bodegas, quizás de los aspirantes el de mayor experiencia en las lides de la política, más de 30 años trabajando por Chiapas en diferentes barreras, presidente municipal, senador, diputado federal, diputado local, funcionario local y federal de primer nivel, eso le da un plus extra que no tiene ningún otro candidato, es un fuerte aspirante que va por la revancha así que habrá que valorar lo que tiene el candidato del PRD-PAN-MC, toda una carta fuerte que tiene mucha ventajas, es cuestión de tiempo para saber por quién se decide la ciudadanía, al tiempo, lo bueno está por venir; así las cosas.

El lunes informara MVC

El lunes 26 del presente mes y año Manuel Velasco rendirá su quinto informe ante el poder legislativo uy luego de ahí la graciosa huida de nuestra entidad que está sumida en una crisis tanto, política, social y financiera como hace muchos años no lo había vivido.

¿Qué informara? Es la pregunta de la ciudadanía que inerte observa que el famoso informe que se atrasó desde el mes de diciembre esto debido a varias reformas que tiene la constitución local y que permite este tipo de movimientos de tan importante acto obligatorio.

Hay que reconocer que, si hay obra pública, aunque no en grandes cantidades divido a la crisis económica que vive el país y el estado; este por el mal manejo de las finanzas publicas

Pero también hay una grave crisis política y social que ha afectado a todos los sectores de la sociedad que vive difíciles momentos en varios aspectos políticos, sociales y económicos, todo esto muy parecido a los hechos ocurridos previo al movimiento zapatista de 1994.

Seguramente en su egolatría informara que ve las cosas de color de rosa y ocultara los graves problemas que vive nuestra entidad, la egolatría le ganara y eso informara, al tiempo.

El Willy Ochoa, quiere usurpar una candidatura al senado

Emilio Salazar puedes ver frustrada su muy merecida candidatura a una senaduría que con su trabajo se ha ganado en estos tres últimos años en su labor como diputado federal, donde se ha destacado por su trabajo en favor de Chiapas y del país.

Y es que el diputado local Willy Ochoa ese que falto dos años a sus labores al congreso del estado pero que cobro su dieta sin ningún recelo, está moviendo sus fichas porque ahora quiere ser senador de la república sin tener los merecimientos necesarios para merecerla.

Acostumbrado a las malas mañas y chanchullos de la política y amparado en la figura de su poderoso padrino Manlio Fabio Beltrones, quiere ser senador de la república, sin merecimiento alguno, más que el de ser carga maletas del potentado priista sonorense.

De ahí que Salazar Farías trata y le deben de hacer valer su trabajo y experiencia logrados con su propio esfuerzo, al contrario del arribista de Willy Ochoa convertido en todo un zángano de la política, así las cosas.

Municipios.

Del mundo de la política y otras cosas.

México necesita una gran reforma de Estado para hacer frente a los retos en materia política, económica y social que se le presenten y llevar a cabo los cambios que se requieran para impulsar el desarrollo, aseguró Rutilio Escandón Cadenas. Para que esto sea posible, aseguró en entrevista, hay que propiciar acuerdos políticos que permitan la construcción de escenarios para fortalecer la democracia y los instrumentos institucionales, garantizar los derechos sociales y elevar la competitividad del país…