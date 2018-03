Rumbo político

Cesar Espinosa culpable de la caída del PRD

Quedo demostrada la incapacidad de Cesar Espinosa Morales presidente de esa caricatura llamada PRD en Chiapas, que nada tiene que ver con el verdadero Partido de la Revolución Democrática que tuvo como principales guías e impulsores en Chiapas al Dr. Gilberto Gómez Maza y a Jorge Moscoso Pedrero, sin olvidar a Lemus, Agustín Rubio, a Chavelita Ramírez, Arturo Luna, Jack Demóstenes, Sebastián Pérez Núñez, Victor Pérez y otros personajes de la verdadera izquierda chiapaneca surgida del Partido Socialista de los Trabajadores, entre otros partidos entre ellos el Partido Mexicano de los Trabajadores, que tuvo como guía moral al maestro Heberto Castillo.

Hoy la mal llamada izquierda inmersa en el PRD en Chiapas no tiene identificación ni sentido, camina a la deriva con la guía inmoral de un sujeto como Cesar Espinosa In-Morales, que de ser el carga maletas de Carlos Esquinca cuando este fue presidente del CDE del PRD salto vía la recomendación de Manuel Velasco a ser “presidente” del PRD Chiapas.

Fue claro el rechazo que este sujeto tuvo a los campesinos aglomerados en la CIOAC y CIO.A.C desde su llegada al PRD no los quiso porque huelen a tierra, porque sus manos son oscas y rasposas por el trabajo del campo. Se encero en una burbuja de soberbia y poder.

Ahora está pagando por eso, su falta de capacidad política, de gestión y de relaciones; no le permitió negociar con los líderes de la CIOAC José Antonio Hernández, quien aparte es el secretario general del CDE del PRD y CIO.A.C. Sarain Espinosa, los vio como algo indigno, cuando son quien con sus organizaciones otorgan los votos a ese partido.

Su enfrenta con ellos le llevo a desechar al hoy candidato a gobernador José Antonio Aguilar Bodegas cuando este presento su registro, le puso trabas y le creo problemas.

Y claro en su derecho la guardaba su espacio a su candidato, cosa que no sucedió porque nunca se sentó a negociar con los Galileos y los Cioasistas, y de ahí su debacle y derrota y se vio obligado a recibir con los y porras al antes defenestrado José Antonio Aguilar Bodegas con los que acabaron con los sueños de poder de Cesar Espinosa, que pálido y con la presión alta se vio obligado a tomar la protestar de rigor al candidato a gobernador; no daba crédito a lo que estaba viviendo, las fotos son elocuentes, de esto hay y mucho más que hablar en próxima entregas, así las cosas.

Sin comprar boleto se sacó la rifa.

Como premio a su incapacidad y a su mala administración el Partido Verde Ecologista de México luego de la sesión de los integrantes del Consejo Político Nacional donde trataron temas diversos entre ellos los asuntos relacionados con el actual proceso electoral.

En dicha reunión, como los mafiosos que son de manera unánime y con fundamento en el artículo 18, fracción VIII, de los estatutos del Partido, los 28 integrantes del Consejo Político tomaron la decisión de designar a Manuel Velasco Coello como candidato propietario de la segunda fórmula al Senado de la República, de la lista nacional.

Y aunque se corrió la versión de que este personaje de mala fama pública en Chiapas, rechazo ese nombramiento habrá que esperar a ver cuál será la verdad, ya que primero tiene que presentar su informe de labores que debió de haber presentado en diciembre y que ha venido posponiendo porque quizás tiene miedo de ver de frente a la sociedad chiapaneca que ha vivido agraviada y enfrentada por este gobernador. Al tiempo, así las cosas.

Crece la infraestructura en materia de salud

El titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) Jorge Alberto Betancourt Esponda dio a conocer que el reforzamiento de la red hospitalaria en Chiapas con equipamiento y obra pública de calidad es una prioridad del gobernador Manuel Velasco, por lo que continuarán acciones para multiplicar la infraestructura de Salud estatal.

En el marco de la reciente inauguración del Centro de Salud con Servicios Ampliados “Joaquín Miguel Gutiérrez” de la comunidad Las Margaritas, en el municipio de Pijijiapan, Betancourt Esponda explicó que los centros de médicos inaugurados cumplen con los más altos estándares de calidad. Asi las cosas.

Municipios.

Como nunca en la historia, Tuxtla Gutiérrez se convierte en el municipio pionero y ejemplo en el estado al apuntalar políticas y programas encaminados al cuidado y protección del medio ambiente, motivo por el cual el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor reiteró su compromiso de seguir trabajando para que juntos, dijo, podamos heredar un mejor entorno a nuestros hijos. Se puso en marcha el programa más ambicioso denominado “Adopta un árbol”, a través del cual se donaron 80 mil arbolitos, y se logró el rescate de nueve predios y áreas verdes invadidas por personas engañadas por falsos líderes en la Meseta de Copoya y Cañón del Sumidero, principalmente, entre otras importantes zonas de amortiguamiento… Con el propósito de fortalecer la cultura preventiva, verificar los planes internos y mejorar la coordinación con las dependencias de los tres órdenes de gobierno, el Ayuntamiento de Tapachula participó en el Simulacro Estatal de Sismo 2018, con hipótesis de 8.2 grados Richter. Al concluir el ejercicio preventivo, el secretario de Protección Civil Municipal, José Francisco Pérez Morales, informó que en dicha actividad participaron todas las Secretarías del gobierno local, previa activación de la alerta sísmica que en punto de las 12:00 horas sonó para dar paso a la evacuación de las dependencias, comercios, instituciones educativas y hogares que con ejemplar conducta siguieron los protocolos establecidos.

Del costal de cachivaches.

La Entidad de Certificación y Evaluación (ECE 178-14) de la Universidad Politécnica de Chiapas lleva a cabo un programa de capacitación y certificación en el que participan personal de Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), docentes de esta casa de estudios, así como sociedad en general.

El objetivo es obtener la certificación en el estándar EC0076 “Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia” del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)… El diputado federal por el estado de Chiapas Emilio Salazar Farías, aseguró que el nombramiento de David Colmenares Páramo como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de fortalecer la transparencia, es un paso fundamental para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Reconoció el consenso logrado por los grupos parlamentarios que hizo posible la designación, a partir del diálogo como la herramienta más efectiva para sacar adelante temas vitales para el país. Es encomiable el nivel de madurez política y conciencia social que mostraron mis compañeros en general al ejercer su voto, sin ataduras a intereses partidistas ni de grupo… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 9611171419 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia