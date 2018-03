Rumbo político

Zepeda Bermúdez un hombre de buena fe

En la Democracia se dice que no se puede hacer un gabinete gubernamental con amigos, pero en la realidad los políticos mexicanos en lo general no se atreven a hacer una selección entre los ciudadanos mujeres y hombres para nombrar a quienes formaran parte de su equipo de trabajo.

Alguien; un político chiapaneco me dijo hacer muchos ayeres que: un gobernante, gobierna con sus amigos y no con sus enemigos al lado, me dejo en claro que se gobierna con los allegados y conocidos, no con las y los mejores hombres de la comarca, así ha sido por los siglos de los siglos.

Y es que el día de ayer el congreso del estado nombro al empresario chiapaneco Juan José Zepeda Bermúdez como nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de nuestra entidad, este personaje es sin duda un hombre importante en la iniciativa privada chiapaneca pero también ha sido varias veces funcionario de alto nivel en el gobierno estatal, al menos lo conozco desde hace un poco más de 25 años cuando fue titular del IMPROVICH.

A Zepeda Bermúdez se le liga con la iglesia católica lo que en cierta forma le da cierta calidad moral para el cargo al cual fue elevado por el congreso del estado, ya que es conocido al interior de esa iglesia por sus actos filantrópicos primordialmente en el “Buen Samaritano” o en otras acciones humanitarias en otros espacios de la iglesia católica.

Ciertamente José Juan es un hombre ligado a Manuel Velasco ha colaborado en varios cargos en este sexenio, eso ni lo hace el malo, ni el bueno de la película y si por el contrario deja ver su compromiso con la actual administración gubernamental, lo que lo obliga a actuar con responsabilidad en su nueva encomienda publica, que hay que decirlo es muy delicada y frágil.

No dudo que entre las otras personas que anhelaban asumir el encargo; hubiera quienes tienen los merecimientos necesarios para que fueran seleccionados, pero sin duda el congreso se decidió por la mejor carta, así las cosas.

Arlet Aguilar con méritos suficientes.

Arlet Aguilar Molina para quienes no la conocen es una mujer que por años ha trabajado atendiendo las demandas y las denuncias lo mismo de los Tuxtlecos y de los Chiapanecos en su programa de radio y televisión que son ejemplo de los programas de atención ciudadana, ella misma realiza las gestiones necesarias en las oficinas gubernamentales, recibiendo a veces las respuestas para atender los problemas que la ciudadanía le expone en vivo.

Desde hace más de 15 años en su primer programa Dígalo ahora Arlet Aguilar Molina es referente del trabajo de gestión y de atención a los reclamos de la ciudadanía en esa época solo por radio.

Ahora con su programa “Dígalo con Arlet “tiene más público que la escucha y ve vía el sistema chiapaneco de radio y televisión; donde es vista y escuchada en todo el estado de Chiapas y en los estados vecinos, es una de las comunicólogas con mayor trascendencia en el estado.

Aguilar Molina también ha incursionado en la política, fue regidora en la comuna Tuxtleca donde dejo muestras de su trabajo como política, a sido0 también funcionaria municipal, en el área de atención ciudadana.

Ahora incursiona en la política buscando un cargo de elección popular se dice que una diputación federal, por medio de MORENA, eso ha ocasionado que esos que todo critican en las redes sociales la hagan víctima de sus intrigas y hasta ofensas por el hecho de no conocer su trabajo como comunicóloga y como funcionaria pública y menos como persona.

Ha trabajado para merecer, quienes la conocemos sabemos de sus méritos y de tu trabajo, y seguro no les fallara a los tuxtlecos, al tiempo, así las cosas.

Adopta IEPC Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional

El Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas y la Consejera Electoral Laura León Carballo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y No Discriminación, participaron en la firma compromiso de la Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional, que tiene como propósito promover y defender una participación política en condiciones de igualdad durante el desarrollo del actual Proceso Electoral Federal y comicios concurrentes.

Ante las autoridades electorales federales y estatales, reunidas en la Ciudad de México, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, destacó la suma de esfuerzos entre ambas instancias para hacer de esta Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional “la hoja de ruta que permita garantizar el derecho de igualdad en la participación política en el país”.

El Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas anunció que en Chiapas, se trabaja en el proyecto del Gabinete Paritario a iniciativa de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, que busca motivar la apropiación del compromiso, por parte de quienes aspiren a ocupar cargos de presidentes municipales y titular del ejecutivo estatal, de integrar gabinetes paritarios en el supuesto de resultar electas o electos, a partir de la suscripción voluntaria de un documento que sea público. Así las cosas.

Del costal de cachivaches.

Durante la sesión extraordinaria, la Comisión Permanente dio trámite legislativo y aprobó la solicitud de licencia temporal presentada por el ciudadano Mariano Alberto Díaz Ochoa para separarse del cargo de diputado propietario de esta Sexagésima Sexta Legislatura… Jorge Alberto Betancourt titular de la secretearía de Obras Publicas resolvió junto a habitantes de la Fraylesca la atención de un tramo carretero además de acciones de infraestructura pública en beneficio de diversas comunidades en la región. Las comunidades beneficiadas directamente son Embarcadero Jericó y Ejido Loma Bonita con el mejoramiento de un kilómetro y acciones de agua potable y drenaje beneficiando unas cinco mil personas… La Cámara de Diputados avaló a David Colmenares como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. En votación por cédula, Colmenares obtuvo el aval de los diputados por mayoría calificada. Estará en el cargo por 8 años… Rutilio Escandón Cadenas consideró que en el sector educativo urgen decisiones firmes y contundentes, para lograr los cambios que se necesitan con gran urgencia, y que se refleje en un servicio de calidad, con pertinencia y que respete los derechos de los alumnos, como de los trabajadores de la educación. debido a que más que una reforma educativa, es una reforma laboral que atenta contra derechos y principios, y tiene como elemento principal el acoso a los docentes y eso no aporta, sino genera desconfianza…