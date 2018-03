Rumbo político

Violentan derechos laborales a periodistas

La crisis en los medios escritos que desde hace varios ayeres se viven en la entidad, ha sido factor para que varios medios de comunicación estén en receso o bien hayan cerrado sus puertas de manera definitiva y la crisis sigue ante la falta de pagos por la publicidad oficial que hay que decirlo es el factor primordial para el sostenimiento de un periódico no solo en Chiapas y en México sino en la mayoría países del mundo.

Hace unos días el Noticias, el periódico “Voz e Imagen de Chiapas” propiedad del empresario Chiapaneco radicado en Oaxaca Ericel Gómez Nucamendi ex senador de la Republica al sustituir a Gabino Cué y ex diputado federal ambas por Convergencia Ciudadana, prácticamente corrió a un buen número de periodistas y reporteros que laboraban en ese medio informativo unos desde hace una década y otros mínimamente 5 años de servicio, esto luego de que s eles adeudan dos quincenas de sueldos que aunque raquíticos son necesarios y urgentes para los compañeros que ahí laboraban.

Peor aún a los trabajadores despedidos más de 20 según nos comentaron; los despidió vía el administrador del diario sin pagarles sus quincenas ni mucho menos la liquidación a la que por ley tienen derecho.

Es entendible la crisis económica que viven los medios de comunicación, pero no es justificable que se le conculquen sus derechos a los trabajadores y peor que los traten mal y de forma déspota luego de haberles servido con profesionalismo; “háganle como quieran soy amigo del gobernador y no les pagare sus derechos que marca la ley” les dijo el Nativo de Suchiapa Chiapas, pero radicado en Oaxaca “vayan a los tribunales no lograran nada” les sentencio burlonamente.

Palabras extrañas y perversas en un personaje que tiene la carrera licenciado en Derecho y que por haber ocupado cargos de elección popular y por ser una persona publica por obvias razones está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley como la ha jurado en varias ocasiones; cuando ha ocupado cargos públicos tanto de elección, como gubernamentales en el estado de Oaxaca.

Hoy este personaje de la política y de los negocios deja desprotegidos a un buen número de comunicadores que por años dieron su esfuerzo para hacer de ese diario un de los más influyentes de la entidad, por sus ambiciones y soberbia le da otro golpe mortal al periodismo chiapaneco que le rindió y rinde buenos frutos económicos en fin que Dios cuide y proteja a nuestros compañeros, así las cosas.

El gobernador Yunes recordó a los maestros democráticos ante Peña.

En su reciente visita tierras jarochas del Presidente Enrique Peña Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del Estado de Veracruz, le señalo que ante la proximidad de las elecciones presidenciales el pueblo de Veracruz votará contra quien se asume como domador insustituible y amenaza soltar a los tigres si no gana la elección, y encerrarse en uno de sus ranchos, tiene varios, para ver cómo los tigres destrozan al país.

Puedo decir, sin lugar a equivocarme, que son tigres de papel y puso como ejemplo el que apenas el sábado pasado hicieron un ensayo, mandaron sus tigres a Jalapa a provocar desórdenes (refiriéndose a las huestes salvajes de Pedro Gómez Bahama).

Afirmo que de acurdo a la ley “De inmediato, los enjaulamos y los regresamos a Chiapas de donde los trajeron. Antes de irse, esos tigres pagaron su multa como cualquier otro infractor de la ley.

Tampoco votarán los veracruzanos por quien ofrece el perdón de los delitos, como si los delitos fueran pecados y no agravios contra las personas y la sociedad. Hasta donde sabemos sólo Dios puede perdonar y Dios no ha obtenido su registro en el INE como candidato a la Presidencia de la República así o más claro; el Peje no es Dios para perdonar señalo el panista que encarcelo a JAVIDU, así o más claro, así las cosas.

Presenta IEPC el portal “Éntrale al Debate”

Con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía más y mejores elementos para que emita su voto informado y razonado, el próximo 01 de julio, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, dio a conocer que ya se encuentra disponible el sitio web “Éntrale al Debate”.

El Consejero Electoral Gilberto de Guzmán Bátiz García, Presidente de la Comisión de Debates, explicó que a través de la página www.entralealdebate.mx, las y los ciudadanos podrán ir definiendo los temas a través de una encuesta, para los dos debates entre las y los candidatos a la Gubernatura del Estado, que se realizarán los días 13 de mayo y 10 de junio, a las 20 horas.

Señaló que se definieron temas y subtemas para las encuestas. El primer tema se centra en Política, con los subtemas: combate a la corrupción; gobernabilidad; democracia y participación ciudadana; transparencia y rendición de cuentas y responsabilidad de servidores públicos.

Dijo que el segundo tema se centra en Economía, y de ahí se derivan los subtemas: deuda pública; empleo y salario; inversión; desarrollo sustentable y sectores productivos. Y finalmente, el tercer tema es Sociedad, con subtemas como: combate a la pobreza; seguridad pública y procuración de justicia; minorías y grupos vulnerables; salud y seguridad social y educación, cultura y deporte. Así las cosas.

Municipios.

Como parte de la estrategia que impulsa el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, de un gobierno incluyente y cercano a las familias más vulnerables de la capital, se entregaron las primeras casas adaptadas para personas con discapacidad en la colonia Insurgentes. Fernando Castellanos detalló que el acondicionamiento de viviendas para personas con discapacidad forma parte de proyecto integral que busca mejorar las condiciones de vida de quienes viven en una casa común sin los aditamentos necesarios por su condición. Por ello, al entregar las viviendas mejoradas a Julissa de Jesús Ruíz Hernández y a Galindo Méndez Pérez, Castellanos Cal y Mayor subrayó que ambas viviendas se suman a las 43 que se tienen planeadas en dicha demarcación… Al encabezar la entrega de ayudas funcionales a grupos vulnerables de la ciudad, la presidenta del Sistema DIF Tapachula, Marisol Cajica de Del Toro, aseveró que la institución redobla los esfuerzos para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Durante el evento efectuado en las instalaciones del Parque Cultural Bicentenario, hizo un llamado a la sociedad tapachulteca para sumarse a las acciones de inclusión y ayuda a las personas con discapacidad.

Del costal de cachivaches.

Con el fin de ampliar la visión de la problemática de migrantes mexicanos que regresan al país y acordar soluciones que se traduzcan en posibles propuestas de iniciativas que ayuden a esta comunidad, el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, se sumó a la iniciativa del "Conversatorio Migrantes: Retorno e Identidad". La Comisión de Asuntos Migratorios, puntualizó que los diputados de todas las fuerzas políticas de esta Legislatura hicieron un frente común para escuchar, atender y respaldar a los connacionales, convencidos de que siempre han sido factor de desarrollo y nunca elemento de conflicto social o económico…