Rumbo político

Retorna a sus labores legislativas la diputada Paty Conde

Basada en la constitución del estado de Chiapas, en la ley orgánica de congreso y en el reglamento interno del poder legislativo, la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz; retorno a sus labores legislativas luego de una breve licencia solicitada en días pasados para atender asuntos particulares.

El día de ayer la diputada retorno al cargo que el pueblo con su voto la otorgo y por ley la Mesa directiva le debe de dar trámite inmediato a su solicitud de retorno a la brevedad posible, de eso no hay duda, así las cosas

Noticias falsas y activismo social, se apropian de las redes sociales.

Hay que entenderlo bien las redes sociales vinieron a evolucionar totalmente la forma de comunicar y comunicarse de esa forma atrás están quedando los medios tradiciones de comunicación que han sido desplazados por la información que se vierte en las redes sociales y que nace y crece a la imaginación de quien la filtra sin medir las consecuencias de estas.

Las llamadas fake news o Noticias faltas han causado una revuelta en la forma de informar en todo el mundo mediante el Twitter, WhatsApp, Facebook, Google, Instagram y otros programas que hacen posible una comunicación instantánea de información sin contrastar, en muchas ocasiones escandalosa, que no responde a la verdad y cuyo éxito se basa en la falta de “un criterio desarrollado para distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira entre la ciudadanía”

En México lamentablemente pese a tener los medios tradicionales de comunicación nos creeremos más fácilmente las fake news vertidas en la redes sociales claro los que tienen acceso a ellas, por lo que queda la duda ante tantas noticias falsas que diariamente se generan en la redes sociales y en donde se exhibe y expone a muchos actores políticos de México y de Chiapas queda la duda de que si la ciudadanía que tiene a su alcance las rede sociales; Votamos en función a las noticias falsas que leemos en las influyentes redes o razonaran su voto mediante su criterio propio, o la influencia de algún partido político que usa las tradicionales artimañas para convencer a la ciudadanía de sus bondades.

Otra cosa que es cierta y que bien merece otro análisis es el distinguir entre el FakeNews y el verdadero periodismo, que por cierto no hay que confundirlo con el activismo político, tan en boga hoy en día con sus muy propias verdades, que hay que a decirlo a veces no están ligadas con la justa realidad, así las cosas.

Víctor Hugo Ruiz Guillén visita Margaritas.

El delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Chiapas, en buen amigo Víctor Hugo Ruiz Guillén, dio a conocer que fue reabierto este martes el Centro Coordinador de Las Margaritas de esa institución y que sus actividades serán reanudadas en forma inmediata.

Esto gracias a los buenos oficios de Ruiz Guillen que claro señalo que “Fue a través del diálogo y la concertación entre representantes de organizaciones sociales, autoridades municipales y funcionarios de la CDI, quienes lograron acuerdos que permitieron abrir las oficinas para dar atención a las demandas y necesidades de las comunidades indígenas”.

Cabe destacar que esta situación que prevalecía en el Centro Coordinador de Las Margaritas demandaba una pronta solución, por ello la prioridad de privilegiar el diálogo con las organizaciones sociales, siendo esta una de las primeras encomiendas que atendió Víctor Hugo Ruiz Guillén, delegado de CDI en Chiapas.

El funcionario federal, acompañado de Ángel Ruíz Ortiz, subdelegado de CDI en Chiapas, escuchó las demandas y necesidades de las organizaciones sociales, esto dio como resultado que se abrieran las oficinas del CCDI y se retomarán las actividades inmediatamente.

“Era una prioridad conocer de fondo las causas que originaron esta situación, estamos aquí para trabajar y dar la mejor atención que esta noble institución tiene para los pueblos y comunidades indígenas”, precisó el nuevo delegado de CDI. Así las cosas.

Autorizado el PREP por el IEPC.

Durante la sesión de la Comisión Provisional para la Atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteo Rápido, el Consejero Electoral Manuel Jiménez Dorantes, aseguró que el PREP es un mecanismo que generará certeza a la ciudadanía el próximo 01 de julio, debido a que contará con medidas de seguridad que garantizan transparencia, confiabilidad e integridad en el proceso.

El PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD). Además, permite dar a conocer en tiempo real a través de Internet, la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza y oportunidad y usando la tecnología más avanzada.

“El tema del PREP es muy importante de cara a la ciudadanía, el cual tiene como función dar un resultado o anticipar un resultado preliminar y esa es su única función, no es el resultado oficial, son estudios matemáticos en donde es posible establecer un resultado preliminar” así las cosas.

Municipios.

Como parte del compromiso y la convicción del gobierno de Fernando Castellanos en Tuxtla Gutiérrez, para que las mujeres se sientan libres y seguras, se inauguró el Módulo para la Atención de Violencia de Género a un costado del palacio municipal, el cual tiene como objetivo dar atención inmediata en las áreas jurídicas, psicológica y médica a las mujeres capitalinas… Con el propósito de dar seguimiento a la reparación de diversas vialidades, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Infraestructura Municipal continúa la nivelación del pavimento mixto en calles del norte-poniente, esto como una instrucción del alcalde Neftalí Del Toro. Para dar seguimiento a dichas labores las cuadrillas de la dependencia efectuaron la nivelación en la 2ª Avenida Norte entre 29ª y 31ª Calle Poniente, que presentaba serias afectaciones que impedían el tránsito vehicular en dicho sector.

Del costal de cachivaches.

Los gobiernos de las entidades federativas y sus órganos registrales deben implementar un programa de registro y otorgamiento de actas de nacimiento gratuitas en las comunidades rurales, particularmente en las de alta marginación, aseguró el senador Chiapaneco Rubén Antonio Zuarth Esquinca, en la lectura del punto de acuerdo presentada en el pleno. En ese sentido mencionó que la ausencia del registro de nacimiento coloca a las niñas y niños de México, en una marcada situación de vulnerabilidad, aspecto que se agrava cuando los menores de edad forman parte de sectores de población de escasos recursos. Como parte de las iniciativas que se encuentra impulsando el secretario de Educación, Eduardo Campos Martínez, este martes presentó la Coordinación de Difusión Cultural y Producción Editorial, que tendrá el objetivo de diseñar, coordinar y ejecutar actividades de difusión, formación e investigación artística y cultural en diversas áreas del sector educativo. Campos Martínez manifestó que esta nueva coordinación, que estará bajo la titularidad de Fernando Enrique Trejo Trejo, representa la construcción de mayores oportunidades para el sector educativo al fomentar el gusto por el arte y la cultura entre estudiantes y ciudadanía en general…