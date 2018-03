Rumbo político

Dos son más que uno y los que faltan.

Por ahí del mediodía del martes Enoc Hernández Cruz fundador del partido Morado dio el primer paso y se apuntó como aspirante a la gubernatura de nuestra entidad como candidato común de los cincos partidos que forman una nueva coalición; el Flaco de oro abanderado por su partido Podemos Mover a Chiapas pidió juego limpio y no imposiciones tipo dedazo desde la ciudad de México.

Ya por la noche cuando todos los gatos son pardos, el partido Acción Nacional presento como su propuesta al experimentado político José Antonio Aguilar Bodegas que hasta hace unos meses era priista, pero ahora se vuelve azul luego de que prácticamente fue rechazado por los dueños del PRI en Chiapas, que le negaron la oportunidad de ser su candidato pese a tener los méritos y la experiencia necesaria para ser el candidato a la gubernatura.

La candidatura en común está tomando forma y ruta, y si bien es cierto que la ciudadanía se ve con cierta desconfianza lo que está sucediendo en lo referente la candidatura en común, lo cierto es que se está viviendo una nueva y fortalecida democracia a la que el pueblo no está acostumbrado y que por obvias razones mira con desconfianza y con cierto temor.

Quizás en los próximos días se conozcan uno o más aspirantes a la gubernatura vía esta candidatura en común, hay pues hasta las 11:59 del día 19 del presente mes para apuntar a al que será el candidato común por lo que esto aún no está cerrado y bien podría surgir otro u otros aspirantes.

Pero hay quien dice que el PAN ya salió de esa candidatura y que ira abanderando a Aguilar Bodegas solo, por lo que la candidatura en común está en riesgo, habrá que esperar los tiempos para saber qué pasa, lo cierto es que está claro que ahora hay una verdadera democracia a la que nos debemos de acostumbrar sobre todas las futuras generaciones.

Está claro que ahora en Chiapas no se dio paso a la no imposición desde el centro de un candidato al menos en esta candidatura en común, y si bien es cierto que el partido del Mesías tabasqueño fue acusado por su militancia de impones candidatos a diputados sin tomar en cuenta a las neo bases que claman por espacios y el no apoyo a gentes no ligadas a MORENA la democracia ahí va caminando y eso no se puede negar, dicen que lo bueno aún está por llegar, hay que darle tiempo al tiempo, así las cosas.

Morenistas inconformes quieren manchar la democracia de su partido.

Está claro que Rutilio Escandón Cadenas, candidato único al Gobierno de Chiapas por la coalición Juntos Haremos Historia (MORENA-PT-PES), no está imponiendo candidatos locales y municipales, tal y como lo hacer saber un ex regidor de San Cristóbal de las Casas que vio frustrados sus sueños de ser candidato a diputado federal.

La gente de Rutilio Escandón señalo que las candidaturas locales y municipales no dependerán de la estructura de un candidato, sino de un órgano colegiado que está avalado por el Consejo Nacional y radicado en la Ciudad de México y por el dedo del Mesías Tabaqueño.

Esto dicen “como una forma para garantizar democracia y transparencia en la selección de candidaturas, tal y como se han venido realizando los anteriores procesos”.

Está claro la manifestación de inconformidad podría obedecer a dos factores: la equidad de género, es decir, que hay molestia porque en algunos municipios la encabezan mujeres, y quieren autoimponerse los hombres y cuya decisión por Morena está tomada: no habrá marcha atrás. Así o más claro, así las cosas.

Del congreso.

En sesión ordinaria presidida por el diputado Willy Ochoa la Comisión Permanente tomó protesta de rigor al ciudadano Francisco Reyes Rivera como diputado propietario de esta Sexagésima Sexta Legislatura quien asume el cargo derivado de la licencia temporal interpuesta por el diputado Carlos Arturo Penagos Vargas. Así mismo se aprobó la propuesta signada por el ciudadano Manuel Velasco Coello gobernador del estado de Chiapas por medio del cual nombra magistrado de Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas al ciudadano Marco Antonio Zenteno Núñez.

Municipios.

Luego de un recorrido de supervisión, personal de la Secretaría de Infraestructura Municipal informó que la instalación de juegos infantiles en el parque Malecón de esta ciudad presenta un avance significativo, de acuerdo con lo instruido por el edil Neftalí Del Toro Guzmán para mejorar dicho espacio público en beneficio de las familias tapachultecas. La dependencia señaló que el anclaje de los juegos infantiles está listo, además del montaje principal de la infraestructura que tendrá una capacidad para 65 niños en edades de 5 a 12 años, por lo que se procederá al relleno del espacio entre otros aspectos técnicos que permitirán en breve tenerlos disponibles para toda la población… Durante nuestra administración, hemos impulsado políticas económicas que han permitido la mayor inversión privada en la historia de nuestra capital.

Gracias al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), el Sistema Único de Búsqueda de Empleo (SUBE) y otras estrategias, se han creado más y mejores empleos para las y los tuxtlecos, lo que se refleja en una gama más amplia de oportunidades y en mayor desarrollo económico para la ciudad, aseguró el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez; Fernando Castellanos Cal y Mayor, así las cosas.

Del costal de cachivaches.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, coincidió en opinar que un país que realmente quiere ser democrático y avanzar no puede permitir que las mujeres, más de la mitad de su población, sufra discriminación y violencia laboral. Haciendo eco en lo dicho en el Primer Foro "Rumbo a una Vida Libre de Violencia Laboral hacia las Mujeres y Avances en la Impartición de Justicia", sostuvo que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben coordinar acciones en favor de las causas de las mujeres para frenar y erradicar la violencia de todo tipo, a través de reformas y marcos jurídicos que se apliquen en la realidad en favor de esta población… Cuestionable la actitud de las autoridades electorales de permitir la reelección, no únicamente por transgredir el respeto de la voluntad popular, sino por retroceder a la época del porfiriato, aseveró Miguel Ángel Zúñiga Gómez, líder de Solidaridad Campesina Magisterial Verde. También sentenció que es inaudito que se desaparezca la democracia en Chiapas, recordando que en 1910, Francisco I Madero, en su campaña acuñó el slogan «sufragio efectivo no reelección», llamando precisamente a la democracia y transparencia…