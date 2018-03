Rumbo político

Rutilio fortalecido con la visita de Andrés Manuel

En su visita de ida y vuelta a nuestra entidad el presidente y dueño de MORENA Andrés Manuel López Obrador dejo en claro que MORENA en Chiapas ya tiene cabeza y rumbo en la figura de Rutilio Escandón Cadenas, quien pese a sus muy gratuitos detractores tiene las preferencias de la ciudadanía chiapaneca que ve al Doctor en Derecho como la mejor opción para ser el candidato gobernador así que no hagan olas.

Escandón Cadenas al menos para quienes lo conocemos desde sus inicios en la política cuando quiso ser dirigente del PRD Chiapas, sabemos que está ligado con la izquierda chiapaneca, no en balde fue senador por ese partido y fue uno de los pocos senadores por Chiapas que tuvo presencia en su trabajo legislativo.

De ahí que Andrés Manuel no se equivocó al promoverlo como candidato a la gubernatura y eso se vio ayer en las reuniones que tuvo en esta ciudad con gentes de su partido entre ellos varios como un senador hijo de un ex gobernador que vía sus jilguerillos promueven golpes bajos contra el nativo de Venustiano Carranza.

Hay que decir que al menos por el momento Rutilio Escandón Cadenas pese a sus detractores nada gratuitos camina viento en popa en la candidatura y hay quien asegura que va adelante en a preferencias de la ciudadanía, al tiempo se sabrá hasta donde llegara, pero in duda cada visita del tabasqueño lo fortalece, al tiempo, así las cosas.

Regresa el servicio de limpia

No hay crisis que no se solucione mediante el dialogo y luego de que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y Proactiva Medio Ambiente mediante el dialogo al fin anunciaron que entraron en un periodo de negociaciones en aras regresar sus servicios de aseo y recolección de basura en beneficio de las familias tuxtlecas que ya estamos urgidos de este servicio que desde hace una semana se detuvo en deterioro de nuestra ciudad.

Mientras que las pláticas se sostienen y se llega a un buen término Proactiva Medio Ambiente Tuxtla, reanuda el servicio de recolección de residuos en la capital del estado, y ojala se lleguen a los acuerdos finales para garantizar el servicio.

La compañía pone en marcha los camiones para realizar las 35 rutas de recolección domiciliaria y comercial en todas las colonias, así que anunciaron que los horarios de recolección continuarán como se hacía habitualmente, cubriendo la zona norte los lunes, miércoles y viernes; mientras que la zona sur de la ciudad se cubrirá los martes, jueves y sábado.

La actividad en las plantas de selección y de transferencia se retomará de manera progresiva, mientras que la operación en el relleno sanitario San Francisco Tucutzano seguirá activa para dar tratamiento óptimo a los residuos que produce la ciudad. Así las cosas.

Benito Nacif Hernández, estuvo en nuestra ciudad.

El Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif Hernández, manifestó estar preparados para la elección concurrente del 01 de julio, en donde se elegirá en una sola casilla cargos federales y locales, lo cual requiere de una gran organización y coordinación por parte de los órganos electorales, para llevar a cabo la mayor movilización ciudadana en la historia de Chiapas.

En el marco del evento Diálogos Electorales “Debate y Voto Informado”, acompañado del Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas y del Presidente de la Comisión Provisional de Debates, Gilberto de Guzmán Bátiz García, Benito Nacif señaló que “se trabaja de manera especial entre los dos órganos electorales, estamos concentrados en eso, tenemos toda nuestra confianza puesta en IEPC con muy buenos indicadores. Estamos avanzando en la organización de las elecciones con nuevas estrategias para que podamos servir mejor a la ciudadanía, y las instituciones electorales puedan hacer un mejor trabajo”.

Recordó que a diferencia de 2015 en que las elecciones locales se celebraron con un mes posterior, esta será la primera vez que en Chiapas habrá elecciones concurrentes, lo que permitirá que las y los ciudadanos voten por seis cargos al mismo tiempo para elegir a Presidente de la República, Diputados Federales, Senadores, Gobernador, Presidentes Municipales y Diputados Locales, en un solo lugar.

Benito Nacif indicó que el INE e IEPC, trabajan en tiempo y forma para preparar la elección del domingo 01 de julio, y que las y los ciudadanos puedan acudir a la urna para expresar su voluntad, en la que determinen quienes son los perdedores y los ganadores de la contienda.

Del Congreso.

Por unanimidad, la Sexagésima Sexta Legislatura en el Congreso del Estado aprobó la Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, así como reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Chiapas, entre otros temas.

En sesión extraordinaria presidida por el diputado Willy Ochoa, se dio trámite legislativo y aprobación por unanimidad de votos, a las siguientes disposiciones: Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los trabajadores del estado de Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 02 del decreto 297 por el que se autoriza al Ejecutivo del estado a otorgar recursos para el fortalecimiento de Unidos Prodowm, Asociación Civil.

Municipios.

La demanda que interpuso la empresa Grupo Constructor Inmobiliario de México, en contra del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, y del propio Ayuntamiento capitalino, resultó improcedente derivado de la falta de pruebas en el caso. A través de una denuncia, Grupo Constructor Inmobiliario de México, de la cual es dueño Rafael Castillejos Guizar, quien además funge como presidente del Club de Industriales de Chiapas, busca que el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez le pague una obra que no realizó, respecto a la construcción del elevador instalado en Palacio Municipal. Al respecto, el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez aseguró que dicha obra fue realizada por Equípate Comercializadora, la cual fue contratada para dicho proyecto, a la cual se le pago en tiempo y forma lo acordado…30 años trascurrieron para que el Ejido “Mexiquito” cuente nuevamente con una obra de impacto social, en esta ocasión, el Ayuntamiento de Tapachula invirtió en la construcción de pavimentación mixta de calles en: Miguel Alemán y Orlando Pinto. El proyecto consistió en: construcción de pavimento mixto en las calles: Miguel Alemán y Orlando Pinto, siendo 764.50 m2 de pavimento de concreto y 438.00 m2 de piso, además de guarniciones.

Del costal de cachivaches.

La Cámara de Diputados aprobó en sus términos la minuta que expide la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que tiene por objeto reglamentar los servicios que prestan las entidades bancarias a través de medios tecnológicos, además de su organización, operación y funcionamiento, informó Emilio Salazar Farías. Para incursionar con más oportunidades en el mercado laboral es necesario tener una formación académica de calidad, basada en el desarrollo de proyectos, docentes certificados así como el dominio del idioma inglés, afirmó José María Cristiani Mendoza, ingeniero egresado de la Universidad Politécnica de Chiapas En ese sentido, destacó que la Politécnica de Chiapas posee estas características ya que dijo, gracias a la calidad en su formación, él logró ocupar una plaza laboral en el área de desarrollo de producto, en una compañía mundial dedicada a la fabricación de embragues y convertidores de torque para el sector automotriz…