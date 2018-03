Registran PAN,PRD y MC candidatura De José Antonio Aguilar Bodegas

El crecimiento de Aguilar Bodegas en varias encuestas de intención de voto terminó por convencer a los dirigentes partidistas de abanderar ex Senador de la República

Los partidos integrantes de la coalición Por México al Frente registraron este día a José Antonio Aguilar Bodegas como su Candidato Común para competir por la gubernatura del estado de Chiapas en los comicios del 1 de julio.

En evento celebrado en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el ex secretario del Campo local completó los trámites necesarios para su registro y agradeció la confianza que le depositaron los tres partidos políticos; asimismo, agradeció a la ciudadanía el apoyo que le han manifestado durante los últimos meses.

Luego de un periodo de incertidumbre en el que el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano disolvieron la coalición a nivel local para evaluar otras alternativas de competencia, el crecimiento de Aguilar Bodegas en las diversas encuestas de intención de voto terminó por convencer a los dirigentes partidistas de abanderar al también ex Senador de la República.

“Tanto Ricardo Anaya como José Antonio Aguilar Bodegas representan un verdadero cambio para el país y para Chiapas; estoy convencido de que vamos a ganar la gubernatura del estado para darle a los chiapanecos el gobierno que se merecen” aseguró Damián Zepeda, Presidente Nacional del Partido Acción Nacional.

Además del líder panista, al evento de registro se dieron cita representantes de las dirigencias nacionales de los organismos frentistas, entre los que destacan Ángel Ávila, secretario general del Partido de la Revolución Democrática; Irán Moreno, secretario de Relaciones Internacionales del Sol Azteca; Janette Ovando, presidenta del Comité Directivo de Acción Nacional en el estado; Juan Pablo Adame; Coordinador De la Región Sureste del PAN e Hilda Gómez Trujillo, delegada estatal de Movimiento Ciudadano.

Participaron también en el registro representantes y líderes de organizaciones sociales como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC).

“Gracias a todos los chiapanecos que confían en este proyecto, les aseguro que haremos una campaña austera porque no vamos a mal gastar el dinero de los chiapanecos, lo que vamos a hacer es regresarle el estado a los ciudadanos”, manifestó Aguilar Bodegas luego de completar su registro.

Por la mañana, el político conocido como Josean tomó protesta también como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, acompañado de otros candidatos que postulará la coalición, entre ellos, Francisco Rojas, quien buscará la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, así como Diego Valera y María Elena Orantes candidatos al Senado.

Josean cuenta con más de 30 años de experiencia en la función pública, quien renunció al PRI, a finales del año pasado, por considerar que el mencionado partido traicionó y le dio la espalda a la militancia y a los ciudadanos.