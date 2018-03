Propone AMLO crear consejo técnico para NAICM

Guadalajara, Jalisco – Ante empresarios de la construcción de todo el país, Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un consejo técnico en el cual ellos estarían incluidos para revisar la pertinencia del proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) y definir lo más conveniente para la nación.

Invitado a la 29 asamblea de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el candidato presidencial de Morena dijo que ese consejo estaría integrado por cinco miembros de la CMIC, cinco del gobierno federal y cinco de su equipo de campaña, para revisar el tema bajo criterios técnicos y de pertinencia.

“Pero ya hay que integrarlo, a partir de hoy, para con toda honestidad decir si procede o no, decir cuáles son las alternativas, porque esto es un asunto de interés nacional”, afirmó.

Afirmó que la estrategia del gobierno federal es decir que cancelar el proyecto generaría incertidumbre entre empresarios e inversionistas, pero cuestionó a los constructores “¿entonces qué quieren, que haya corrupción?”.

“Que nadie se espante, en el tema de aeropuerto hay una estrategia para asustar a la gente, no sólo lo del aeropuerto, sino con la revisión de los contratos de Pemex. Lo que quieren es que firmemos un cheque en blanco para comprometer todo el presupuesto del próximo sexenio, pero no vamos a ser cómplices de la corrupción”, agregó.

Aunque no quedó formalizado el consejo, la CMIC aceptó la propuesta para hacer la revisión del proyecto y que de una vez quede claro si es un proyecto viable, y no hasta el primero de diciembre de 2018 cuando entre el nuevo gobierno.

“Quieren asustar diciendo que va a haber incertidumbre económica”

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia advirtió en un video que “quieren asustar a los mexicanos hablando de que va a haber incertidumbre económica” si gana la Presidencia de la República, tras su advertencia de que revisaría los 91 contratos que se entregaron a particulares para la explotación petrolera y su rechazo a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco.

“Quieren que yo, con los ojos cerrados firme un cheque en blanco. Y aunque se trate de contratos leoninos, como los de Odebrecht, los acepte”, señaló en un video difundido en redes sociales.

Insistió que en el caso del NAICM “están comprometiendo miles de millones de pesos a futuro”. La construcción en el lago de Texcoco, recordó, costaría 250 mil millones de pesos, lo terminarían en 2024 –ayer dijo 2025– y cerrarían el actual aeropuerto y la base aérea de Santa Lucía.

La de Texcoco, subrayó, es “un derroche, una obra faraónica, todo por la corrupción, y quieren que yo afirme que se va a seguir” con ella, cuando “es un barril sin fondo”.

Nosotros, sostuvo, “vamos a resolver el problema con mucho menos dinero. Vamos a construir dos pistas más en el aeropuerto militar de Santa Lucía, que tiene 3 mil hectáreas y una pista”, mientras que en el actual aeropuerto, con 600 hectáreas, hay solo una.

“No vamos a gastar 250 mil millones de pesos, cuando mucho 50 mil millones con todo y terminal, y con la vía confinada para comunicar el actual aeropuerto con Santa Lucía”, ubicada en el estado de México.

Aseguró que de triunfar en las elecciones del 1 de julio cortará de tajo con la corrupción. “No tengan miedo, porque todo lo vamos a hacer de conformidad con la ley, y va a ser un cambio ordenado. Que no les asusten. Ténganme confianza, no les voy a fallar”, subrayó. (Fuente/La Jornada)