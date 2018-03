Presentan nueva marca hotelera en Chiapas

Ezequiel Gómez García – El director Nacional de Best Western Presento una nueva experiencia hotelera en Tuxtla Gutiérrez con el nacimiento de Surestay Hotel Group con el objetivo de contribuir a que Chiapas se fortalezca como un destino turístico nacional e Internacional.

En rueda de medios Mauricio Penagos Malda gerente general de Hotel Palma Areca acompañado del director nacional Alejandro Ortiz y del subdirector comercial de Best Western internacional Héctor Guzmán dieron a conocer la presentación de la nueva marca de la cadena Best Western.

Penagos Malda aseguro que el principal Objetivo es seguir posesionando a Chiapas en uno de los destinos turísticos más atractivos para el visitante nacional e internacional.

“Pero Un destino turístico sin duda que goza de bellezas naturales tan importantes como lo que tiene Chiapas requiere también de productos de servicios buenos de calidad de prestigio porque es lo que complementa y eso nos va asegurar que el turismo nacional e internacional confié en nosotros en un destino en que va asegurársele que vea marcas buenas que están respaldando su estadía y viaje cunado deciden tomar un destino y viajar”

El hotel Palmareca actualmente se convirtió en el primer Surestay de la cadena Best Western en México y pronto se extenderá a las Ciudades de Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Comitán para crear un circuito donde se integre Surestay en el estado de Chiapas.

Alejandro Ortiz director nacional de esta importante cadena hotelera, sostuvo que la marca Surestay nace en 2015 y ha tenido un crecimiento amplio en Estados Unidos y Europa y en México Chiapas es el primer estado en contar con uno de los 93 que actualmente están activados.

“En México con la confianza de la familia Penagos tenemos el primero ya abierto y dando el servicio a todos nuestros Hospedes en esta parte, con un proyecto de tener más Surestay en Chiapas para poder hacer esos circuitos esas series que verdaderamente disfruten de las Bellezas naturales de este estado” comento.

Hay que destacar que actualmente en México hay cuatro hoteles operando en los estados de Veracruz en Jalapa, Parral Chihuahua, Tuxtla Gutiérrez Chiapas y Michoacán