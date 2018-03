Pide SUICOBACH intervención del gobernador

Urgen a Jorge Enrique Hernández Bielma, resuelva las demandas de los trabajadores

Ezequiel Gómez García l Más de 3 mil 200 Docentes y personal administrativo sindicalizados del SUICOBACH cumplieron este viernes cuatro días de paro de labores en demanda al cumplimiento del contrato colectivo del trabajo por parte de la dirección general de este sistema educativo por lo que piden al poder ejecutivo del estado intervenga.

“Pedirle al gobernador Manuel Velasco, su intervención directa que le pida al área que, señala Jorge Enrique Hernández Bielma que es de donde recibe instrucciones que tome cartas en el asunto y comentarles que nos mantenemos firmes”

Apostados en los jardines de la dirección general desde el martes pasado y sin afectar a terceros el personal sindicalizado se manifiesta de manera pacífica en demanda a la solución del pliego petitorio del contrato colectivo de trabajo.

Pablo Garcés Alcalá, Secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato Único e independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas, sostuvo que una comisión integrada por representantes de las 9 regiones ya tuvo un primer acercamiento con la dirección general sin embargo no están conformes con los ofrecimientos.

“Les comentaba que ya hay una mesa de negociación nos dieron un cierto número de apoyos que van air dirigidos a las prestaciones como la recategorización, prestaciones en lentes y también se retomó el asunto del hostigamiento que están viviendo algunos de los planteles eso es lo que se comprometido a otorgarnos como dirección general y los compañeros al no estar conformes con las ofertas que se están dando no mantendremos firmes”

Un gran numero de planteles están cerrados por este de plantón dejando a por lo menos unos 6 mil alumnos sin clases, por lo que urge que la dirección general que encabeza Jorge Enrique Hernández Bielma, resuelva las demandas de los trabajadores para no afectar a los alumnos de este sistema educativo.

El vocero del sindicato, apunto que, de no encontrar una solución a las demandas planteadas, se movilizarán a palacio de gobierno donde establecerán un plantón indefinido por la falta de capacidad de solución de la dirección general.