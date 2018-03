Pide AMLO a panistas y priistas “no se vayan a hacer daño”

“Vamos a buscar la unidad de todos los mexicanos porque lo más importante es lograr un cambio verdadero en el país”, argumentó

Elio Henríquez/La Jornada – El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador manifestó su preocupación por la confrontación entre panistas y priístas y les pidió que “no se vayan a hacer daño, sino que haya debate, que en los medios se digan de cosas o hasta palabras altisonantes” como ocurrió en la Procuraduría General de la República (PGR), “pero que no pase de ahí”.

Agregó que el régimen siempre ha actuado como ahora, pero “lo novedoso es que se están pelando entre ellos y eso es preocupante porque se llevan fuerte, cuando se pelean arriba”.

En entrevista declinó opinar sobre las declaraciones del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida acerca de que esa dependencia “no tiene metidas las manos” en el proceso electoral. “Vamos a buscar la unidad de todos los mexicanos porque lo más importante es lograr un cambio verdadero en el país”, argumentó.

López Obrador llegó este jueves a Tuxtla Gutiérrez para encabezar una reunión de evaluación y un encuentro con empresarios chiapanecos, con quienes habló sobre su proyecto y les dijo que “el cambio es bueno para todos, que se beneficiará la iniciativa privada; que vamos a lograr la convergencia de inversión pública y privada y se van a impulsar los tres sectores de la economía: Público, privado y social”.

Al finalizar la primera reunión concedió una entrevista y cuando un reportero le preguntó su opinión acerca de las declaraciones de Navarrete Prida, respondió: “Ando buscando… al que se lo crea. Ja, ja. No, no voy a polemizar, no voy a enfrentarme a nadie, no voy a engancharme en ninguna polémica, vamos a buscar la unidad de todos los mexicanos porque lo más importante es lograr un cambio verdadero en el país, que lo saquemos del atraso en que se encuentra, que se acaben la corrupción y la impunidad, que haya trabajo, bienestar, que se acabe con la inseguridad y la violencia que tanto preocupan”.

Añadió que “el incremento de los homicidios en el país, debe de ser la preocupación principal, no pelearnos”.

También se refirió a la renuncia de la embajadora de Estados Unidos Roberta Jacobson, y dijo que la buscará “la forma de verla antes de que se vaya para agradecerle porque fue respetuosa con nosotros. Tuve una buena experiencia con ella. Fue una buena embajadora”.

Subrayó: “Se portó con nosotros muy bien; tuve con ella una amplia conversación; es probable que la busque para agradecerle. Es una mujer liberal, respetuosa de la diversidad, de las libertades, nos entendimos bien, me hubiese gustado que se quedara hasta después de las elecciones (del 1 de julio) pero es decisión soberana del gobierno de Estados Unidos”.

-¿Fue reciente su encuentro en ella? -le preguntó un reportero?

-No, ya tiene algún tiempo ese encuentro. Por mi trabajo tengo que tener reuniones con sectores sociales, políticos, diplomáticos.