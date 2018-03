Nuevos reproches de Trump contra Sessions

Washington – El presidente estadunidense, Donald Trump, provocó una nueva disputa con el fiscal general estadunidense, Jeff Sessions, al criticar su decisión de pedir que se investigue si el Gobierno de Barack Obama hizo un mal uso de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA).

“¿Por qué pide el fiscal general Jeff Sessions al inspector general que investigue el posible abuso masivo de la FISA? Será eterno, (el inspector general) no tiene capacidad procesal”, tuiteó Trump. “¿No es el inspector general un chico de Obama? ¿Por qué no usar a los abogados del Departamento de Justicia? VERGONZOSO”, añadió el presidente, criticando a la oficina del inspector general, una especie de agencia de vigilancia interna independiente.

Tras las críticas del presidente, Sessions aseguró que el Departamento de Justicia seguirá haciendo su trabajo “de forma justa y apartidista, de acuerdo con las leyes y la Constitución”. Afirmó también que él mismo seguirá trabajando con “honor e integridad” mientras siga estando al frente de ese departamento.

Sessions, ex senador ultraconservador de Alabama, fue uno de los mayores apoyos de Trump durante la campaña. Sin embargo, esta no es la primera vez que vive un enfrentamiento con el magnate inmobiliario desde que llegó a la Casa Blanca. Trump se tomó mal que Sessions se apartase de las investigaciones sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones por posible parcialidad. Antes de la toma de posesión de Trump, Sessions se reunió en dos ocasiones con el entonces embajador ruso en Estados Unidos, Sergej Kisljak. (Fuente/ Dpa)