Niños y niñas desplazadas, en el abandono institucional

(El Estado/Agencia) – El desplazamiento forzado del que fueron víctimas las 54 familias del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, ha llegado más allá de un tema relacionado con las preferencias políticas, la violencia institucional no solo ha golpeado la cotidianidad de hombres y mujeres indígenas, también está violando los derechos humanos de niños y niñas que hoy viven un ambiente hostil, inseguro e insalubre.

El defensor de los derechos humanos y colaborador del Centro de Derechos Humanos Ku´untik, Manuel Alejandro Cruz Islas, detalló que más de 100 niños de 0 a 15 años, pertenecientes a la comunidad plantada frente al palacio de gobierno carecen de una alimentación optima, además de que están expuestos a las altas temperaturas y otras adversidades.

Lamentó que en Chiapas no exista una atención adecuada para las personas en este tipo de situaciones, aún más cuando se trata de niños y niñas que por ninguna razón deberían encontrarse en estos escenarios.

“Lamentablemente en Chiapas no hay una atención adecuada y esto es violencia institucional; hay una gran invisibilidad para los niños… hay dependencias que se deben encargar de esta situación, pero no lo hacen; los niños están olvidados pese a sus derechos humanos”, dijo.

Expuso que al ser menores de edad su cuidado debe ser aún mayor, porque se trata de un sector vulnerable.

Cabe recordar los habitantes del ejido Puebla dieron su apoyo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones intermedias del 2015, pero al resultar ganadora de la alcaldía Rosa Pérez Pérez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron desalojados de sus viviendas a través de grupos paramilitares.

Ante ello, fueron reubicados en un campamento en la colonia Santa Cecilia en San Cristóbal de las Casas, sin embargo, el lugar carece de servicios básicos. Cruz Islas, hizo un llamado a la población chiapaneca para brindar el apoyo a los niños y niñas de los desplazados indígenas, pues carecen de alimentos, agua, ropa, cobijas y demás productos que podrían hacer que tengan una estancia un poco más cómoda.