Merkel descarta boicot al Mundial de Rusia

Berlín – La canciller alemana, Angela Merkel, descartó que el Consejo Europeo de la próxima semana vaya a debatir un posible boicot del Mundial de fútbol de este verano en Rusia a raíz del ataque con agente nervioso a un ex espía ruso en el Reino Unido.

“No se trata ahora del boicot del Mundial de Fútbol”, aseguró Merkel en una rueda de prensa en Berlín junto al primer ministro sueco, Stefan Löfven.

A su juicio, lo que corresponde en este momento es exigir que se aclare lo sucedido en Salisbury, donde el ex espía doble Serguéi Skripal y a su hija fueron expuestos al componente químico de tipo militar y fabricación rusa Novichok, y permanecen desde entonces en estado crítico.

“Sólo puedo esperar que Rusia participe en esa investigación”, agregó la canciller, que valoró la decisión del Reino Unido de acudir a los organismos internacionales en búsqueda de cooperación en el esclarecimiento de lo sucedido.

Merkel recordó que el Gobierno alemán suscribió una declaración conjunta con el Reino Unido, Francia y Estados Unidos en la que mostró su apoyo a Londres ante el recrudecimiento de su crisis con Moscú, desatada por el envenenamiento de Skripal.

Löfven, por su parte, condenó el ataque, subrayó su apoyo al Reino Unido y consideró que Rusia debe dar explicaciones y respuestas en este caso, un “intento de asesinato”.

Además, indicó que los ministros de Exteriores de la UE tienen previsto reunirse el próximo lunes y, aunque tratarán el asunto, no hablarán de nuevas sanciones a Moscú. (Fuente/Efe)