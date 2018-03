Medidas cautelares a desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó

Soel Gómez – La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a comunidades desplazadas de Chalchihuitán y Chenalhó dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) según la resolución 15/2018, emitida el 24 de febrero de 2018 y dada a conocer el 5 de marzo de este año.

Como Frayba reiteró al Estado mexicano su exigencia porque cumpla con sus obligaciones de prevención y atención del desplazamiento forzado en Chiapas; y demando el desarme de grupos civiles que actúan de manera impune en Los Altos y otras regiones en la entidad.

Cita que en la recomendación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado mexicano garantizar los derechos de comunidades en desplazamiento forzado e implemente acciones eficaces ante el riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, México.

En el resolutivo detalla “se informa de la medida cautelar No. 882-17 otorgada a intregantes del pueblo tsotsil que se desplazaron desde noviembre de 2017. La CIDH solicita al Estado Mexicano realice acciones de investigación ya que la situación de violencia por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de grupos civiles armados ha generado una crisis humanitaria y el riesgo continúa”.

Indican finamente que a pesar de no se garantizó la seguridad de los desplazados, algunos retornaron el pasado 2 de enero de 2018, y lo hicieron por no perder sus pocas cosechas, animales, posesiones y viviendas. (Agencia ReporteCiudadano).