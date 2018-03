Me quedo con satisfacción de haber cumplido: Eduardo Ramírez

Eduardo Ramírez Aguilar, ex diputado del PVEM dijo que no se generaron las condiciones políticas necesarias para poder participar en este proceso electoral.

A través de un video difundido en redes sociales, Ramírez Aguilar aseguró que “me quedo con la satisfacción de haber cumplido, no llevaré el pecado del silencio, estaré muy pendiente del estado, voy a seguir trabajando por Chiapas.

Quiero decirles que no me detiene, no me desanima, estoy en paz, estoy contento porque hice lo correcto y porque no nos quedamos agachados y en silencio y eso creo que ha despertado muchas conciencias, recalcó el también ex secretario de gobierno.

Chiapas su destino, su rumbo lo vamos a discutir nosotros, quienes habitamos esta tierra, quienes queremos profundamente a nuestro estado.

Para los aspirantes al cargo de gobernador del estado, refirió, que tengan la mejor de las propuestas y que sea Chiapas quien en verdad triunfe y salga adelante. Les deseo éxito a los contendientes por el cargo a gobernado y que tengan la sabiduría aquel que resulten ganador para que pase y vaya por el camino del progreso.

Mi amor por Chiapas no se limita en un partido político, mi corazón por chapas estará siempre latiendo todos los días, dijo.

El ex presidente del congreso local, Ramírez Aguilar agradeció a cada uno de aquellos que lo apoyaron, por su solidaridad, por su cariño, pero sobre todo porque nunca lo dejaron solo en este movimiento por la dignidad.

“No nos quedamos callados, nuestro movimiento por la dignidad tiene rumbo y destino, no se acaba en un proceso electoral”, concluyó.

El pasado 29 de enero, en medio de la disputa por la designación del candidato de la coalición Todos por Chiapas al gobierno del estado, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo Ramírez Aguilar, inició una marcha y concentración de seguidores -50 mil, según los organizadores- contra la imposición del priísta Roberto Albores Gleason.

Estamos dando la lucha por que se democraticen las decisiones en el centro del país y porque no haya imposición en Chiapas, sino apertura para todos los aspirantes, dijo en ese entonces Ramírez Aguilar al final de lo que llamó la marcha por la dignidad.