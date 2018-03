No fueron pocos por todo el país los que obtuvieron sus candidaturas a gobernador, senadores y diputados federales, por la vía independiente; pero también encontramos que actuaron con mayor honestidad que algunos aspirantes presidenciales, que es difícil creer que no fueran sabedores de lo que hacían sus equipos.

Así tanto Jaime Rodríguez Calderón y Armando Río Piter, vieron frustradas sus aspiraciones presidenciales, al igual que otros 45 que se registraron en tiempo y forma. Solo que solo los mencionados fueron los que recurrieron a todo lo posible para logar la cantidad de rúbricas estipuladas, pretendiendo burlar el procedimiento, y al final de cuentas quedaron exhibidos.

Tenemos enfrente un ejemplo más de la tendencia al fraude, al manipuleo de resultados, que no es nada saludable ni para las contiendas federales y estatales en once estados, nueve de ellos a renovare gobernador, incluyendo nuestra entidad, en dónde autoridades electorales y caza mapaches, deberán estar muy atentos a estos juegos turbios.