Lo que viene ¿es bueno?

La tendencia a darle juego a las redes sociales y sus farsas versiones van a causar mucha desinformación en el proceso electoral estatal, y desde luego el incremento de la guerra sucia tal y como lo hemos visto en el escenario de la contienda federal, en que no han sido pocos los sectores que han reclamado nivel a los aspirantes a la primera magistratura del país, que no es poco decir.

A esto se integran los que descalifican de facto a los contendientes, potencializando a su candidato, en una obvia morbosidad y dolo que no contribuye a la calidad de la política, de por sí muy pobre como se ha visto, al menos, en la selección de candidatos en Chiapas, llena de controversia incluso dentro y entre los partidos postulantes.

Obvio lo que ha sucedido es consecuencia de una falta de diálogo interno, político, consensado y contrariamente derivado de la imposición y el tráfico de influencias directas con las dirigencias nacionales sin una democrática consulta a las bases.

Si, una consulta interna, ya tan escasas.

Así, en vez de eso primero los precandidatos se dan con todo entre ellos, y luego, entre los posibles de cada partido de la coalición de que se trate, como vimos.

¿Veremos calidad en las elecciones por el gobierno del estado de Chiapas?

Seguramente no.