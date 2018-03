La mayor expulsión de diplomáticos rusos de la historia

Washington – Estados Unidos y más de una decena de naciones europeas expulsaron ayer lunes a diplomáticos rusos y el gobierno del presidente Donald Trump ordenó el cierre del consulado ruso en Seattle, en una represalia conjunta de Occidente contra Moscú por su presunto papel en el envenenamiento de un ex espía en Gran Bretaña.

Al advertir sobre un número “inaceptablemente alto” de espías rusos en Estados Unidos, el gobierno anunció que 60 diplomáticos serán expulsados, todos agentes rusos de inteligencia bajo la cobertura de diplomáticos. El grupo incluye una decena destacados en una misión rusa ante Naciones Unidas que según las autoridades participaban en “una agresiva compilación” de inteligencia en suelo estadunidense.

La medida fue una de las acciones más importantes adoptadas por Washington a la fecha para castigar a Moscú y al presidente ruso Vladimir Putin, en especial por sus actividades de inteligencia. En la anterior comunicación entre ambos, hace menos de una semana, Trump felicitó a Putin por su reelección sin mencionar el envenenamiento del espía el 4 de marzo, la presunta intromisión rusa en los comicios estadunidenses ni las irregularidades del proceso electoral en Rusia, que fueron criticadas incluso por los correligionarios republicanos de Trump.

“Esta es la mayor expulsión de agentes de inteligencia rusos en la historia de Estados Unidos”, dijo el embajador estadunidense en Rusia, Jon Huntsman.

A la medida estadunidense siguieron los anuncios similares en capitales europeas del continente, incluidas las ubicadas en el patio trasero de Rusia. En total, 18 países dispusieron la expulsión más de 100 espías rusos, dijo la primera ministra británica Theresa May aparte de los 23 en Gran Bretaña.

La lista incluye al menos 16 naciones de la Unión Europea y podría aumentar. Alemania, Polonia y Francia tienen previsto expulsar a cuatro cada uno, la República checa tres e Italia dos. Ucrania, un país que no pertenece a la EU y está en conflicto con Moscú, decidió expulsar a 13 rusos, dijo el presidente Petro Poroshenko. Los tres estados del Báltico dijeron que harán lo mismo. Canadá, por su parte, dijo que adoptaba la medida, expulsará a cuatro y denegará el ingreso a tres que lo habían solicitado.

Casi la mayoría de países dijeron que los diplomáticos rusos que decidieron expulsar son espías en realidad.

Las expulsiones ocurren en medio de numerosas condenas al Kremlin debido al envenenamiento, el espionaje ruso y otras inconformidades occidentales.

El ministro del Exterior de Polonia, Jacek Czaputowicz describió la medida como “la respuesta correcta a las acciones inamistosas y agresivas de Rusia”. En la República Checa, donde funcionarios rusos afirman que pudo originarse el envenenamiento, el primer ministro Andrej Babis descartó la aseveración y la describió como una “total mentira”. (Fuente/Ap)