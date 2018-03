¿La llegada?

Verdaderamente en la entidad, hay un reclamo popular por la no tan lucida respuesta social y del gobierno actual, que a destajo trata de ganar terreno perdido con apoyos a mujeres amas de casa y jóvenes estudiantes, en tiempo electoral.

Muy aparte de que se dejen sorprender, es claro que hay una pretensión de lucimiento y explotación de la necesidad: la entrega directa del recurso sea mensual o bimestral no convoca más que a la concentración y desde luego al lucimiento, en este caso no al mandatario y si al partido en el poder.

Anunciado el cambio en el poder ejecutivo, filtrada la personalidad del que entra de interino, es claro que se viste con la misma técnica que se utiliza en la candidatura presidencial de un no priista, y que ilustra el por dónde este personaje pudo ser secretario de planeación, alcalde de la capital y rector de la Unach en un solo sexenio.

Sin embargo, Jaime Valls es un administrador eficiente, conocedor de los alcances de los programas federales que es muy importante, y su debida canalización si se quiere.

El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ya demostró también en ese cargo que la mueve incluso en el ámbito internacional, por eso sabe qué reto significa Chiapas, y que un año no es tiempo para nada.

¿Y entonces?