La contienda

Pues técnicamente si otra cosa no pasa de las tantas que han sucedido, hay ya cuatro candidatos definido de acuerdo a la información vigente: Roberto Albores, Rutilio Escandón, Enoc Hernández y José Antonio Aguilar.

Por la vía independiente, Alejo Orantes.

Faltan las definiciones del PRD, MC y PCHU, éste último local, pero sin muchas posibilidades de mantener el registro si se va por la vía libre.

Muy independientemente de las decisiones de esas cúpulas, destaca que todo ha sido determinaciones de cúpulas, aun las diferencias nunca tomadas en cuenta incluso por las dirigencias nacionales que hicieron, sin menos cabo de poder, imposiciones locales que merecen rechazos importantes por sus militantes.

¿No importa?

Porque esas no son sumas, y contrariamente no son solamente restas, sino posibles adhesiones a otras expresiones por no decir candidatos.

Aún falta mucho que ver y sorprenderse del cómo los partidos en Chiapas, hacen un nudo con la democracia.