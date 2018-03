Incendios amenazan Reserva “La Encrucijada”: Conafor

Marvin Bautista/Tapachula Chis – Las intensas manifestaciones de calor en toda la Costa y Soconusco de Chiapas, provocan mayor vulnerabilidad de incendios de pastizales y forestales en los diferentes municipios de estas regiones, aunado a la poca conciencia de la población de evitar riesgos que generen un posible incendio.

El Coordinador Regional de Incendios Forestales, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Andrés Cabrera Trinidad, dio a conocer que municipios como Acapetahua, Acacoyagua, Huixtla y Tapachula, son lo que han presentado mayor número de incendios en lo que va del año; sin embargo existe también un constante riesgo en la zona de reserva nacional conocida como La Encrucijada, donde han habido incendios de tulares que aunque no ha sido mucha la extensión siniestrada, sí representa un peligro para la flora y fauna del lugar.

Dijo que a pesar de que se han impartido talleres en las comunidades de los municipios considerados como focos rojos para la región, sobre la norma 015, que regula las quemas controladas, no se ha podido tener un registro cero de incendios.

Señaló que se han contabilizado hasta el momento 2 hectáreas de bosque de Zapotón, 4 hectáreas de tulares y media hectárea de manglar las siniestradas, sin embargo no se ha bajado la guardia en el sentido, de que se ha hecho un trabajo en conjunto con los habitantes de esa zona protegida, para evitar que se incremente el número de incendios.

Detalló que inclusive se ha hecho saber que existen sanciones ejemplares que aplica la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA; para quien de forma intencional provoque un incendio o una fogata dentro de un área protegida.

Así mismo, el funcionario federal confirmó que en días pasados se combatió un incendio en el municipio de Huixtla que arraso 7 hectáreas de tulares, donde los brigadistas y los miembros de la comunidad trabajaron para sofocarlo.

Finalmente Cabrera Trinidad hizo la recomendación a la población de atender todas las medidas preventivas para evitar los incendios de pastizales y forestales y con ello evitar afectaciones a la fauna y flora de la región, principalmente de una de las zonas protegidas más importantes. (interMEDIOS).