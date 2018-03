Enoc Hernández se separa del cargo de presidente de Mover a Chiapas

Sergio Núñez/ASICh – Enoc Hernández Cruz presentó ante la Comisión Estatal de Asuntos Políticos del partido Podemos Mover a Chiapas, solicitud de licencia para separarse del cargo de presidente del comité estatal de este instituto político

Ante los medios de comunicación, anunció que tomó esta decisión para efectos de poder estar en la legalidad en el proceso definitorio de la Candidatura Común a Gobernador de Chiapas, que habrán de sacar por acuerdos con los partidos políticos PAN, PRD, MC y Chiapas Unido, con quienes han firmado el convenio para esta figura y contender en las elecciones del primero de julio de este año.

Dijo que están en la ruta por definir la candidatura común, y en el proyecto y reconstrucción política su partido ratificó la propuesta a su favor, por lo que no poder ser juez y parte; no puedo ser presidente del partido y aspirar a ser candidato común.

Sin embargo, sostuvo que van acordar en lo que resta del tiempo reglamentario, a la media noche de este jueves, con César Espinoza del PRD, Janet Ovando del PAN, la coordinadora de Movimiento Ciudadano y con Miguel Córdoba, presidente de Chiapas Unido.

A licencia que ha solicitado para separarse del cargo es por 90 días, por lo que de acuerdo a los estatutos del partido será la secretaria general Lilia Moguel González la que continúe con estos trabajos y toda decisión se tomará como siempre de manera colegiada.

Dejó en claro que la candidatura común se habrá de registrar del 21 al 23 de marzo, y de acuerdo a la ley de los servidores públicos que aspiren a un cargo de elección popular tenían hasta este miércoles para poder presentar su renuncia y poder estar en condiciones legales de competir en el proceso electoral del primero de Julio para los ayuntamientos, diputaciones locales, gubernatura, diputaciones federales, senadurías y para la Presidencia de la República.

En su caso, solicita licencia porque recibe una prerrogativa que es dinero público, por lo que no quiere correr el riesgo de ser impugnable en caso que sea favorecido con la candidatura común; quiero estar en condiciones de poder participar.