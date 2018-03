El campo y los campesinos, debe ser la nueva política pública

Rutilio Escandón Cadenas consideró que una de las políticas públicas que urgen en Chiapas tiene que sustentarse en el campo y los campesinos, un sector muy abandonado, donde los productores hacen su mayor esfuerzo para generar alimentos, pero prácticamente sin la ayuda del Estado mexicano.

Refirió en entrevista que el campo de Chiapas necesita de la mayor atención de las instituciones públicas del sector, donde se garantice la investigación científica y tecnológica, la transferencia de tecnología y la introducción de semillas certificadas.

Mencionó Escandón Cadenas que el desafío es la rentabilidad de las unidades de producción agropecuarias, donde sea visible el mejoramiento genético tanto de las especies de vegetales, como animal, pero a la vez, se eleve la producción que demanda el mercado.

Dijo que en la actualidad es preocupante que el esfuerzo de los productores no se ve compensado con buenos precios de sus productos, por otra parte, los intermediarios se quedan con buena parte de las ganancias, lo que constituye una gran injusticia.

De acuerdo con el político de Chiapas, las políticas públicas agropecuarias deben incorporar los planteamientos de los productores, son los que presentan las necesidades, los que cuentan con las tierras y las potencialidades para que México y Chiapas puedan alcanzar su capacidad de competencia.

Los productores del sector social son los más marginados, los indígenas, los que no han sido escuchados, los que han ido construyendo su propio esquema de producción con la ausencia del Estado mexicano, que no ha querido dar respuestas puntuales.

Rutilio Escandón refirió que este escenario de preocupación debe comenzar a revertirse, y para ello estamos en el mejor momento, la sociedad debe tomar decisiones responsables en plena libertad, sin coacciones, ni amenazas, ni manipulación; sus decisiones deben reflejarse en el impulso de las políticas públicas humanitarias que hacen falta.