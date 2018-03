Desplazados de Chenalhó, denuncian omisión oficial

Rodolfo Flores/Agencia ReporteCiudadano – Al cumplir una semana en plantón en el exterior de palacio de Gobierno, indígenas desplazados del Ejido Puebla del municipio de Chenalhó, denuncian la grave omisión de las autoridades y el desinterés que existe para resolver sus demandas.

Diego Cadenas Gordillo director del Centro de Derechos Humanos K’u untik lamentó la actitud de cerrazón que mantiene el gobierno del estado con el caso, en el que lamentablemente los desplazados no pueden retornar a sus hogares, ante las amenazas del grupo armado que opera en la zona.

Los indígenas tsostsiles llevan un año y nueve meses desplazados, además de que las órdenes de aprehensión no han sido ejecutadas pese a que los responsables ya fueron plenamente identificados.

“Lo que de momento urge, es la atención de las necesidades básicas de los desplazados. Pero también necesitamos que se ejecuten las órdenes de aprehensión para que pueda garantizarse el retorno”, expresó.

Así mismo adelantó que promoverán que se lleve a cabo un juicio político para Rosa Pérez Pérez la alcaldesa de Chenalhó quien es sindicada como la responsables de auspiciar el grupo paramilitar en la zona y ha dejado en los últimos dos años dos grupos de desplazados, haciendo casi un total de 6 mil personas en ésta situación.

“Son los casos del Ejido Puebla y los desplazados de Chalchihuitán, por el grupo armado. El peligro terminará cuando el grupo paramilitar sea desarmado, esa es la forma en que podrá retornar la paz, de lo contrario la violencia continuará”, agregó.

Informó que en el caso del Ejido Puebla el responsable del desplazamiento es Agustín Cruz Gómez, pastor de la Iglesia Presbiteriana, y Jacinto Arias ex alcalde del municipio de Chenalhó, quien estuvo bajo proceso por el caso de la masacre de Acteal.

En éste sentido dijo que la alcaldesa Rosa Pérez en su papel nunca ha realizado acción alguna para evitar que la situación mejore o el caso llegue a buenos términos, por lo que su responsabilidad en el caso es evidente.

En éste panorama las familias de desplazados permanecerán en el campamento que montaron desde el pasado lunes, pues únicamente les han dado largas y han sido atendidos por funcionarios de tercer nivel.

Por último Diego Cadenas manifestó que no quitarán el dedo del renglón para que Rosa Pérez sea llevada a juicio político y se promueva la creación de la Ley para la Protección de Desplazados en Chiapas, toda vez que es un fenómeno que ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años.