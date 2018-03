Desplazados de Chalchihuitán exigen retorno a sus hogares

El vocero Ausencio Pérez, desconoció toda minuta y acuerdo firmado por las autoridades municipales y comunales a espaldas de ellos

Soel Gómez/San Cristóbal de Las Casas – “Vivimos en situaciones deplorables e inhumanas, vivimos en las montañas para guardar y proteger nuestras vidas y la de nuestras familias, porque los paramilitares de la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez nos quieren matar y nos han despojado con violencia nuestras tierras, quemaron nuestras casas, robaron nuestras cosechas, mataron nuestros animales, nos desalojaron hacia las montañas, y ahora continúan sus disparos de armas de fuego de alto poder en esa zona de conflicto”.

En conferencia de prensa, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) Ausencio Pérez, demandaron a las autoridades competentes, les garanticen una retorno y se deje a un lado el coraje y odio en contra de ellos, respetándoles sus bienes y les hagan justicia.

Aseguró que en los 10 campamentos de por lo menos 9 comunidades, donde permanecen más de mil 94 personas mujeres, adultos mayores, hombres, mujeres, entre niños, desplazadas, están sufriendo de “frio, hambre, enfermedades de tos, diarrea, gripa, calentura, vomito, calambre y entre otros”, todo eso ya que nadie los atiende después del 2 de enero en que una parte sin garantías y desarme retornó.

“Ningún gobierno nos voltea a ver, ni federal, ni estatal, ni municipal, ustedes les bastan que viven con mucho lujo y comodidad con el dinero del pueblo, todos creen que no existimos, todos piensan que no sentimos dolor y angustia, todos nos odian, todos se divierten en nuestros sufrimientos, en nuestro dolor y en nuestra angustia, todos nos han condenado a morir de esta forma”, señaló.

El vocero Ausencio Pérez urgió la dotación de alimentos como se los prometieron las autoridades, atención médica, agua potable, plan de retorno integral para todos, desarrollo para sus comunidades, y desalojo a los invasores de sus tierras del que los despojaron con lujo de violencia y armas de fuego de alto calibre.

Tras una asamblea aseguró acordaron declararse como Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle, autónomo y en resistencia pacífica “ante mentiras e incumplimiento de gobiernos federal, de Chiapas y autoridades municipales, que sólo buscan sus propios intereses, usando para eso la grave situación de nuestro municipio”.

Desconoció y rechazó totalmente toda minuta y acuerdo firmado por las autoridades municipales y comunales, a espaldas de ellos, representantes legítimos de cientos de familias indígenas desplazadas, “en situación de riesgo diario a nuestras vidas y nuestra integridad, minutas que no van de acuerdo con nuestras justas demandas”.

Por ultimo demandó la reparación Integral de los daños para todas las familias afectadas por los desplazamientos forzosos, incluyendo el pago de daños de forma inmediata cuanto antes, según lista de daños entregados a las autoridades municipales de Chalchihuitán.