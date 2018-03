Deslegitimada la CEDH, señala Diego Cadenas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos está deslegitimada con el nombramiento de Juan Zepeda Bermúdez como presidente de este organismo; en primera porque no se dio suficiente tiempo para el proceso de relevo, y en segunda porque Zepeda Bermúdez es una persona ligada al gobierno y continuará el desdén a la violación a los derechos humanos, sostuvo Diego Cadenas Gordillo.

El ex candidato a ocupar este puesto señaló que el proceso de designación del nuevo presidente de la CEDG estuvo amañado debido a que solamente fueron dos días y medio de convocatoria para el registro de los aspirantes.

Indicó que la Constitución y la ley estatal de derechos humanos prevé que este tipo de procedimiento deberá ser transparentado y de manera pública, pero en este caso no ha sido así.

Ponderó como un referente para este tipo de proceso, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde se da un plazo de hasta mes y medio para la convocatoria, pero aquí se dio madruguete.

Sentenció que la CEDH está deslegitimada, tal como lo estuvo con Juan Oscar Trinidad Palacios, porque son personas ligadas al gobierno y tienen militancia partidista.

Anotó que al cierre del sexenio uno de los organismos que pudiera iniciar procesos administrativos para poder enjuiciar a funcionarios que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos, con el despido de trabajadores, la falta de atención a desplazados y otros hechos que han sido denunciados por los agraviados.

Desde su punto de vista, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solamente será una ventanilla de trámite, como ha sido en los últimos años, y no propondría iniciativas para evitar la violación a los derechos humanos, para ajustar los instrumentos legales a los convenios internacionales.

Chiapas en los últimos meses ha sido escenario de crisis humanitaria, con desplazamientos internos; hay más de cinco mil desplazados por conflictos territoriales, tal es el caso de Chalchiuitán-Chenalhó, el ejido Puebla del municipio de Chenalhó, Huixtla y otros que son ejemplos de omisiones del organismo público estatal, apuntó.

Diego Cadenas dijo que ante lo que ha sucedido con la designación del nuevo presidente de la CEDH impugnarán ante las instancias jurisdiccionales en México y en el extranjero, así como en instituciones no jurisdiccionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Espera que más personas de la sociedad civil se puedan sumar a la defensa de la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos. (ASICh)