Descarta SS casos de sarampión

Ezequiel Gómez García – La Secretaria de Salud del Estado, descarto casos de sarampión en la entidad luego que el Sistema Nacional de vigilancia Epidemiológica (SINAVE) identifico tres casos en la Ciudad de México, Informo Leticia Jarquín Estrada subdirectora de epidemiologia.

En Chiapas apunto que los niños menores de un año han sido vacunados contra el sarampión y dentro del programa nacional de vacunación se les aplicado el refuerzo a los 6 años comento.

Apunto que las medidas preventivas con la vacunación han permitido que en México y Chiapas no se tengan casos de sarampión autóctonos y los que se registraron son en personas que viajaron a la República de Italia

“Eso nos ha permitido que no se tengan casos de sarampión en la República Mexicana, en el 2015 la OPS hizo una evaluación en Las Américas y dio el reconocimiento de que en todas las américas sin casos de Sarampión, sin embargo, a nivel mundial si persiste casos de Sarampión Nosotros en México hemos tenido detecciones de casos bajo el sistema de vigilancia epidemiológica que nos permite detectar cualquier caso que sea importado” comento

Hay que destacar que en Chiapas el último caso de sarampión fue detectado en 1993 enfermedad que con las campañas de vacunación y la vigilancia epidemiológica sea mantenido sin casos nuevos.

“En el estado de Chiapas la vacunación y no precisamente por estos casos nosotros vacunamos desde 1990 que se tuvo el brote explosivo, se implementó este sistema de vacunación y desde este momento se comienza a vacunar a los niños de 6 años, anteriormente únicamente se vacunaban a los niños de un año y se refuerza lo que ha dado un éxito tremendo desde 1993 no tenemos casos de sarampión en Chiapas” comento.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), que pertenece a la SSA, uno de los casos reportados en la capital es el de una mujer italiana de 39 años que reside en la Ciudad de México desde hace poco más de una década.

El segundo caso corresponde a un niño de un año que no había sido vacunado. El menor es hijo de la mujer italiana y aún no había recibido la vacuna que lo protege de la enfermedad debido a su corta edad.