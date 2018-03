Falta un mes para el inicio de la campaña electoral abierta, y Ricardo Anaya que clamaba ya su triunfo, ha entrado en el peor pantano de su vida al confirmar la investigación de la PGR que lo suyo podría ser encuadrado en el delito de lavado de dinero, y un muy probable cohecho, o moche mayor.

Ya colocadas las cosas en este terreno, Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda, ex precandidato presidencial del PAN y presidente del Senado por segunda ocasión, no elude en hablar de su partido podría verse pronto en la necesidad de sustituir a su candidato presidencial, obvio él.

¿Y qué con ese escenario de fuego amigo?

Para nadie es secreto que Ernesto Cordero es del equipo de Calderón Hinojosa, del ala conservadora del PAN, la más recalcitrante y la que ha dejado a Anaya solo en su disputa con la PGR, a la que acusa de “Guerra Sucia” mientras lo investigan por lavado de dinero, un delito federal muy grave que aparece hasta ahora en que Anaya subía en las estadísticas.

Por otro lado es la fecha en que el aspirante presidencial no viene a Chiapas, a lo mejor porque en el PRD y en su partido, no han decidido por quien van en la entidad, algo que puede indicar el cómo están las cosas internas en ese llamado México al Frente, bastante fragmentado desde sus dirigencias.