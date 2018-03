Crece la tensión: Rusia expulsará a diplomáticos británicos

Moscú/Londres – Rusia expulsará pronto a diplomáticos británicos en represalia por la decisión de Reino Unido de expulsar a 23 enviados rusos por un ataque químico contra un ex agente doble ruso, dijo este jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov.

En Londres, el secretario de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, intensificó la retórica contra Rusia, a la que acusó de vanagloriarse del ataque contra Sergei Skripal, que describió como una forma de asustar a cualquiera que se oponga al presidente Vladimir Putin.

Reino Unido dice que Rusia es responsable por el envenenamiento con el agente neurotóxico Novichok de la era soviética contra Skripal, de 66 años, y contra su hija Yulia, de 33 años. Ambos fueron hallados inconscientes el 4 de marzo en la ciudad de Salisbury, en el sur de Inglaterra, y permanecen hospitalizados en condición crítica.

Moscú niega cualquier relación. El Kremlin dijo que la postura británica es irresponsable, que no se sostiene por evidencias y que Reino Unido no tendrá que esperar mucho tiempo a la respuesta rusa.

Según fue citado por la agencia oficial de noticias RIA, Lavrov afirmó que las acusaciones son inaceptables y que Moscú expulsará a diplomáticos británicos.

En una serie de entrevistas en medios británicos la mañana de este jueves, Johnson dijo que la evidencia de la culpabilidad de Rusia era “sobrecogedora” porque sólo Moscú tiene acceso al veneno usado y un motivo para atacar a Sergei Skripal.

Johnson afirmó que el ataque era una forma de Putin de enviar el mensaje a cualquier persona que considerara enfrentársele que “si haces eso, vas a morir”.

En tanto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, calificó de “dementes” las acusaciones de la primera ministra británica, Theresa May, de que Rusia era culpable por el envenenamiento de Skripal.

“Reino Unido se niega a entregar cualquier información sobre el caso basada en los hechos. No hay mención, por ejemplo, a que se haga entrega a Rusia de muestras de la sustancia hallada en el lugar del crimen”, sostuvo Zakharova.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo el miércoles que Washington cree que Moscú es responsable por el ataque y agregó que se trató de un crimen que amerita una acción de parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Primer uso ofensivo de una neurotoxina desde la SGM

Los líderes de Estados Unidos, Francia y Alemania se unieron el jueves a Gran Bretaña para culpar a Rusia, calificando el ataque como “el primer uso ofensivo de una neurotoxina en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”.

En una inusual declaración conjunta, el presidente estadunidense, Donald Trump, el mandatario francés, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, y la primera ministra británica, Theresa May, dijeron que “no hay una explicación alternativa plausible” para la responsabilidad rusa.

May visitó el jueves la ciudad de Salisbury para inspeccionar el lugar donde se halló a Sergei Skripal y su hija en coma, envenenados por una neurotoxina. Se reunió con efectivos de los servicios de emergencia y salud que respondieron al ataque.

Unos 200 efectivos especializados en armas químicas y descontaminación ayudan a la policía con la investigación.

May dijo que fue “un placer conocer a algunos turistas” y ver que la gente no deja de acudir a la pintoresca ciudad, con su imponente catedral, 145 kilómetros al suroeste de Londres. (Afp y Ap)