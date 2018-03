Cierran cruces fronterizos México Guatemala

Con piedras, palos, ramas, lazos y vehículos atravesados los padres de familia, mantienen incomunicada la Frontera de México con Guatemala

Juan Manuel Blanco/Quadratín Chiapas/Ciudad Hidalgo, Chis l grupos de padres de familia, cerraron los dos cruces formales que existen del río Suchiate para exigir la rehabilitación de escuelas que prometió reconstruir el gobierno de Manuel Velasco Coello. A partir de las ocho de la mañana, en Ciudad Hidalgo, cerraron el puente Doctor Rodolfo Robles e Ingeniero Luis Cabrera, como medida de presión para que la federación y el estado atiendan de manera urgente el tema.

Con piedras, palos, ramas, lazos y vehículos atravesados los padres de familia, mantienen incomunicada la Frontera de México con Guatemala dejan varados a cientos de vehículos de carga pesada y del transporte público. En Chiapas, son 3 mil 020 escuelas dañadas por los sismos del mes de septiembre del 2017. En la región Fronteriza los padres reclaman atender 500 planteles de todos los niveles educativos. Los municipios afectados en la zona fronteriza son Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Unión Juárez, Tapachula y Cacahoatán.

Javier Ovilla, presidente del comité de reconstrucción, aseguró que el gobierno ha hecho caso omiso al tema de la reconstrucción, luego del paso de los sismos del mes de septiembre de 2017.

El entrevistado, responsabilizó al gobierno de Chiapas lo que le pueda suceder a los niños y jóvenes, en caso de que ocurra alguna tragedia al colapsarse una escuela o se registre un sismo de mayor magnitud que deje perdidas materiales.

” Nosotros estaremos de manera indefinida postrados en los cruces fronterizos , hasta que haya una mesa de dialogo, que en verdad garantice la atención, porque ya no aceptaremos promesas, porque sabemos que de antemano se cierra todo por las elecciones, por lo que queremos que la reconstrucción se haga lo más pronto posible”. Los inconformes, valoran cerrar los tramos carreteros que comunican a la zona fronteriza entre México y Guatemala.

Ovilla, pidió al gobierno de Chiapas, que se ponga a trabajar y en verdad cumpla con el tema de la reconstrucción y acudan grupos de expertos para dar mantenimiento a las aulas que están severamente dañadas por el terremoto.

”Nuestros hijos peligran por las diversas afectaciones que tienen las escuelas, queremos que se les de mantenimiento, porque no podemos estar arriesgando la vida de ellos en escuelas inseguras”.

Comunicó que la petición es que las autoridades federales y estatales, acudan a la región fronteriza para verificar las escuelas, porque hay planteles que tiene más de 50 años que no se les ha dado mantenimiento. Pidió el apoyo a los padres de familia de los municipios de Chiapas, para que se unan a los bloqueos porque es por la seguridad de los menores y el gobierno no ha hecho nada, ” nosotros no estamos en rebeldía, estamos pidiendo la seguridad de los hijos”. Advirtieron que en caso de que algún menor resulte lastimado o afectado, los padres de familia se levantarán en rebeldía.