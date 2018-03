Carlos Saura recibe premio Mayahuel Internacional en FICG33

Guadalajara – En el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG33), el cineasta español Carlos Saura recibió el Premio Mayahuel Internacional como un reconocimiento a su amplia trayectoria.

Al concluir una conferencia que dictó como parte de la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”, en el Paraninfo Enrique Díaz de León, el también director, fotógrafo y escritor agradeció la distinción del festival al que, dijo, había sido invitado en diversas ocasiones y finalmente pudo asistir.

Carlos Saura externó que el cine “es una aventura” y que el cineasta que no quiera aventurarse “que se dedique a otra cosa”.

También dio a conocer que está en proceso de realizar una película de corte musical en esta ciudad, en la que diversos cantantes harán versiones nuevas de la música popular, así como de bailes mexicanos.

Durante la conferencia Saura dijo que no es la primera vez que realiza un musical y que México le parece un país con una cultura interesante que le gustaría reflejar en un filme.

“Estamos intentando hacer un musical en México que se llamaría El rey de todo el mundo, como la canción que todos conocen. Estamos trabajando en eso, y me apetece hacer un musical un poco parecido a lo que sería la película Tango”, señaló.

En la charla con su hijo Antonio Saura, el director hizo un recuento de algunas de las películas más importantes de su filmografía (Cría cuervos, Carmen y Flamenco), y de varias anécdotas a lo largo de más de 60 años de carrera.

Afirmó que el director tiene que ser una especie de vampiro con su equipo de producción, para que tanto los técnicos como los actores hagan de la mejor manera su trabajo.

“Nuestra obligación es ser vampiros chupasangre, tenemos que trabajar con los mejores que tengamos a nuestro alrededor y sacar de ellos lo mejor posible, pero sin forzarlos para que luego no se vayan”, expresó.

Con más de 40 cortos y largometrajes en su haber Saura externó que defiende un tipo de cine diferente, además de crear con libertad más que para gustar a un público específico, pues si una película le gusta al director es muy probable que a alguien más le agrade. (Fuente/Notimex)