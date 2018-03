Califica AMLO de exitosa su reunión con Noam Chomsky

Hermosillo, Sonora – Tras concluir una reunión con el politólogo estadunidense Noam Chomsky en un hotel de Hermosillo Sonora, el candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador detalló que conversó con el también filosofo de una diversidad de temas nacionales e internacionales; de estos destacó las próximas elecciones para la Presidencia de México, la esperanza del pueblo mexicano en busca de un cambio y las propuestas de Morena para sacar avante al País en caso de ganar.

Presumió que aunque el filósofo no puede votar en las elecciones de México por ser extranjero, cuenta con la simpatía para que obtenga el triunfo electoral.

“No puede votar por ningún candidato en México, pero definitivo fue una reunión de simpatías mutuas”, externó también que es alguien que siente amor por México y desea que haya un cambio para beneficio de todos.

El tabasqueño calificó como una exitosa reunión por el fluido manejo de los temas políticos y sociales, debido a que Chomsky es uno de los hombres más intelectuales del mundo. “Es alguien admirable por su lucidez, demuestra que no importa la edad que se tenga, es uno de los hombres intelectuales más lucidos del mundo”, aseguró.

Apuntó también que requirió de un traductor para poder dirigirse con Chomsky, quien coincidieron de visita en Hermosillo, el candidato para reunirse con empresarios y estructura electoral y el filósofo estadunidense para ofrecer una conferencia en el Colegio de Sonora.

Momentos antes, el portal Regeneración, sitio vinculado a Morena, dio a conocer un video donde el lingüista asegura que López Obrador “lo está haciendo muy bien en las encuestas y quizá pueda ganar” las elecciones.

–¿Qué opinión tiene de la izquierda en México? –le preguntaron.

–No me asumo como un especialista en política mexicana, aunado a que no tengo un conocimiento profundo de la misma. Y mi punto de vista es que López Obrador lo está haciendo muy bien en las encuestas y quizá pueda ganar, a menos que sean tomadas medidas que mermen las elecciones, tal como ha ocurrido en el pasado en México, y no tengo por qué recordarles eso. Al punto de que estoy familiarizado con estas políticas (de la izquierda), me parecen muy razonables para mí –respondió el intelectual.

El encuentro inició a las 14:15 horas en una de las salas del hotel. El politólogo estadunidense Noam Chomsky llegó a Hermosillo para ofrecer una conferencia sobre el “Capitalismo Gánster”, dirigida a un grupo de alumnos de maestría del Colegio de Sonora.

Previo al encuentro, el candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” dijo que Chomsky es “uno de los mejores teóricos de la actualidad en el mundo. Una gente de mucho respeto y he leído sus textos; a lo mejor otro candidato no lo ha leído, yo se lo recomendaría”, dijo.

Aclaró que la reunión es para intercambiar puntos de vista. “Es un intelectual de primer orden, respetable en todo sentido. Es una gente mayor que no deja de trabajar en el análisis, en la reflexión de los grandes y graves problemas de los pueblos. Es una gente que merece respeto”.

Manifestó que le propusieron el encuentro porque Chomsky “viene a dar una cátedra a Sonora”, y López Obrador acudió a Hermosillo para reunirse con empresarios y dirigentes de Morena. (Fuente/La Jornada)