Ángel con Diabluras

Durante el segundo día de la celebración de la LXXXI Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México, estuvieron ayer frente a frente tres de los candidatos a la Presidencia de México. Un día antes hicieron lo propio los tres Independientes: Margarita Zavala, Armando Ríos y Jaime Rodríguez.

Y aunque por sorteo el primero en aparecer con los banqueros fue José Antonio Meade Kuribreña (quién dijo que estar ahí era como si estuviera en casa) empezaré con el puntero de las encuestas.

El PEJE dueño de la “chingada” en Palenque.

Andrés Manuel López Obrador dijo ante el público reunido en Acapulco, Guerrero que si la elección es limpia y no le favorecen, “Me iré tranquilo a mi rancho (la chingada) en Chiapas, pero si se atreven a hacer fraude, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte al tigre que lo amarre, porque yo no estaré deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro”.

El tabasqueño aseguró que “Con toda mi alma deseo que las elecciones sean libres y limpias, y que sea el pueblo quien decida quién será el próximo presidente, yo estoy bien y de buenas porque estamos como 15 puntos arriba en las encuestas, ya falta poco, y me va a dar mucho gusto trabajar con los banqueros de México”.

Expresó que da el beneficio de la duda al presidente Enrique Peña Nieto para que garantice unas elecciones libres.

Mientras Ricardo Anaya Cortes fue cuestionado por los banqueros por el presunto delito de lavado de dinero. Y se defendió dándole vueltas al asunto diciendo que la gran prueba que tiene la PGR es un video bailando con peluca en donde aparece ese señor Barreiro. Pero no aclara paradas.

El candidato acusó a la PGR de “Haberse vuelto una suerte de casa de campaña alterna del PRI”.

Muy temprano (fue el primero en participar) el candidato del PRI-PVEM Y PANAL, José Antonio Meade Kuribreña recibió una carretada de aplausos (7 veces lo interrumpieron) y sostuvo “Meto las manos al fuego por prácticamente todos los servidores públicos, estoy dispuesto en ir a la cárcel si fallo”.

Ante los hombres de los bancos, el candidato dijo que el servicio público es honorable.

Más cambios en el gabinete del gobernador Manuel Velasco Coello.

Oscar Ochoa Gallegos asumió la titularidad de la Secretaria del Trabajo institución a la que renunció Francisco Zorrilla Ravelo, hoy coordinador estatal de la campaña de José Antonio Meade Kuribreña; Manuel Narcia Coutiño va por la presidencia de Tonalá por eso renunció al COCYTECH.

Se le agota el tiempo a los que aspiran a participar en las elecciones por ejemplo Jorge Alberto Betancourt Esponda, Jorge Enrique Hernández Bielma, Juan Carlos Gómez Aranda, Mario Carlos Culebro Velasco, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Manuel Pulido, Roberto Rubio Montejo, Ovidio Cortázar Ramos.

¿Quién para candidato a Tuxtla de Morena?

¿Será verdad que MORENA tendrá como candidata a la señora Viki Rincón a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez? Si esto es así el partido de AMLO habrá traicionado por partida doble a los hermanos Placido y Carlos Morales Vázquez, al primero lo dejó fuera de las candidaturas a las diputaciones federales y al segundo no le daría chance en su aspiración de competir por la capital coneja.

Y don Carlos tiene buena presencia en Tuxtla y además es admirado y querido por muchos.

Carlos Morales Vázquez es de los pocos que se ha mantenido fiel a López Obrador y no es posible que el tabasqueño le quite la posibilidad de competir por el ayuntamiento.

La SEDENA atenta para el combate de incendios.

El Ejército Nacional Mexicano mantiene pláticas con dependencias federales, estatales y municipales para que elementos de tropa entren en acción para sofocar incendios forestales, esto nos lo dijo Luis Alberto Brito Vázquez.

El comandante de la séptima región militar, indicó que si se presentara algún incendio fuerte podrían solicitar que lleguen al estado refuerzos aéreos.

”Estamos atentos desde luego atentos y en coordinación con el gobierno del estado y también con las autoridades de Conagua en un momento dado y también con las autoridades forestales tenemos equipo que está trabajando de manera conjunta de manera que den la alerta oportuna para que podamos combatir el incendio de manera inmediata, hay un convenio en relación con precisamente con Conafor para que en última instancia acudan los helicópteros si es necesario hasta ahorita no ha sido necesario la participación”.

Delegado de la PGR en Chiapas entiende la importancia de abrirse a los medios.

El delegado de la Procuraduría General de la República, Pedro Celestino Guzmán Rodríguez informó que esta instancia mantendrá sus tareas de coadyuvancia con corporaciones estatales, municipales y las fuerzas armadas para el combate de diversos ilícitos.

En charla con este servidor dijo que elementos de la PGR participan en diversos operativos como los patrullajes que realizan las Bases de Operaciones Mixtas.

“Es una determinación del grupo de coordinación institucional que funciona en cada estado Chiapas tiene el propio preside el señor gobernador y todas las autoridades estatales y federales y todas las operaciones móviles que se requieren en el estado se realizan lo que se asegura en flagrancia o por orden llega a este destino final”.

No estuvo la vocera, ¿Ya la cambiarían?, ¿quién sabe? Pero veo Don Pedro no está peleado con los medios por el contrario pidió, “Transmitir este mensaje a la ciudadanía de que se les da un correcto destino uso licito o destrucción a las armas de fuego, y se combate también a las drogas y piratería”.

La Ciudad de las Hamacas, de la flora, tendrán en breve su mercado.

Con un presupuesto de 4 millones de pesos el ayuntamiento de Berriozábal que preside David Mancilla López construye un mercado público para que los vendedores de flores, abono y comida tengan un lugar adecuado para ofrecer sus productos.

En un par de semanas quedará concluida esta central de abasto que albergará a 500 vendedores y contará con estacionamiento.

“Donde va a albergar a muchas comunidades que el domingo de plaza se le conoce a Berriozábal no solo como la ciudad de las hamacas sino como de las flores y siempre ellos bajan al parque central y ya el espacio es muy reducido Berriozábal ha crecido en demasía y van a contar con un lugar digno que será de ellos hay espacio para 500 vendedores entre vendedores de planta y de comida, hay un estacionamiento amplio para el turista al visitante”.

