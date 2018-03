Ángel con Diabluras

La ebullición política nacional y un poco la local parece estar en los mismos grados del clima que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para 4 estados de la República Mexicana entre ellos dos del sur sureste.

Ayer martes en Sinaloa, Oaxaca, Michoacán y Guerrero tuvieron temperaturas de hasta 45 grados mientras que en otras entidades como Chiapas, Nayarit, San Luis Potosí, Puebla, Colima, Jalisco el termómetro osciló entre los 35 a los 40 grados centígrados.

Y en las últimas 24 horas ha caído algo de lluvia en algunas regiones de Chiapas, Campeche, Estado de México y Tabasco.

Y el incendio en el Volcán Tacana no da tregua, cuando parece que logran apagarlo, los vientos logran encenderlo nuevamente.

Y falta la temporada más difícil del estiaje y es cuando los productores del campo practican la roza, tumba y quema.

Además, no hay que olvidar que en vacaciones de Semana Santa miles de turistas gustan prender fogatas en los bosques, a orillas de lagos, ríos y los conductores arrojan colillas encendidas y eso provoca incendios, hay que tener cuidado.

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida estuvo en Tuxtla Gutiérrez, mañana ampliaremos los motivos a los que vino a Chiapas el encargado de la política interior del país.

Siguen moviéndose en lo que la ley le permite los candidatos a la gubernatura Rutilio Escandón Cadenas y Roberto Albores Gleasón. Cada uno con su estrategia y equipos de trabajo para llegar al electorado, aunque tengan estructura se requiere de toda la fuerza y talento para llegar bien posicionado a las campañas.

Mientras en el Frente se esperarán hasta después del 24 de marzo para sacar al gallo a la Candidatura Común. Siguen dando pelea José Antonio Aguilar Bodegas y Eduardo Ramírez Aguilar, pero también el Flaco de Oro levanta la mano y dice que no está manco y tiene los méritos suficientes para entrar en la contienda interna.

Por todos lados se quejan de guerra sucia, en el Universal en la columna kiosco hablaron de que el Jaguar Negro ya habría negociado una senaduría a cambio de que se calmara, no paso mucho tiempo para que el equipo del comiteco saliera a desmentir la publicación. Nos dicen que Lalo sigue fuerte y en el ánimo de conseguir estar en la boleta, pero en la de gobernador.

El Flaco de Oro fue respaldado por su partido Podemos Mover a Chiapas para que sea el abanderado de la candidatura común.

En la conferencia del Partido Podemos Mover a Chiapas fue impresionante la cobertura de medios de redes sociales, prensa escrita, radio, televisión, corresponsales nacionales y hasta orejas de distintas dependencias llegaron al encuentro con Noquito.

En la conferencia Enoc se le vio contento y a cada rato abrazaba a su señora esposa Dulce Consuelo Gallegos Mijangos, no necesitó un discurso escrito todo le sale de su ronco pecho y contestó todas las preguntas aún aquellas que pareciera eran dirigidas como petardos.

No cabe duda EL PIJIQUILTECO ha aprendido a nadar entre tiburones y es un león cuando se requiere. Ahí está pidiendo la bola para dar el mejor batazo de su vida, hacer cuadrangular y mantener la pizarra a su favor.

Con el propósito de fortalecer la relación con sus proveedores mediante un nuevo modelo de contratación enfocado en la planeación y en el que se privilegia la transparencia, la certidumbre y la competencia, Petróleos Mexicanos realizó el “Día del Proveedor”.

Al inaugurar el evento, el director operativo de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, Miguel Ángel Servín Diago, afirmó que Pemex es el principal comprador en México, tan solo el año pasado realizó compras y servicios por más de 90 mil millones de pesos, que significan inversiones para reactivar las economías de los estados petroleros.

Indicó que Pemex constituyó este evento con el objetivo de impulsar una nueva relación y diálogo abierto con la proveeduría de la empresa. A la fecha, se han dado resultados positivos, ya que hace tres años, el 80 por ciento de las contrataciones se hacían a través de adjudicaciones

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Chiapas, Francisco Gutiérrez Grajales encabezó un desayuno gremial con afiliados a este organismo empresarial, con la finalidad de exponer un informe ejecutivo de actividades del Comité Directivo 2018-2020.

En el evento, el líder de los constructores chiapanecos saludó y agradeció la presencia en la casa del constructor de los agremiados con presencia en Tuxtla Gutiérrez, así como de las Subdelegaciones de San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y Tapachula.

“Los desayunos gremiales son de suma importancia para la Cámara como para los agremiados, debido a que en estos encuentros se puede informar de los trabajos que viene realizando el Comité Directivo en turno y también poder escuchar las propuestas y problemáticas de los asistentes, pero también para recibir a funcionarios estatales, municipales y federales, quienes transmitirán información relativa a su dependencia, con el propósito de trabajar de manera coordinada con ellos”, indicó.

Anunció que a partir de este mes la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción contará con la colaboración de la abogada María de Lourdes Morales Urbina, para apoyar a las agremiadas y agremiados de esta delegación estatal, con asesoría jurídica y fiscal.

Durante la temporada de cuaresma y en especial en la Semana Mayor el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez tiene listo esquemas de difusión que permita elevar las ventas en los mercados públicos de la capital chiapaneca.

Se busca que locatarias y locatarios de los 11 mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez multipliquen sus ventas de productos de todo tipo.

