AMLO pide a CCE revisar contratos del NAICM

Ciudad de México – Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y PES), pidió al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, cumplir con el compromiso de revisar los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), así como analizar la viabilidad de la magna obra mediante una comisión tripartita conformada por representantes del CCE, Morena y el gobierno federal, conforme al acuerdo que establecieron el viernes pasado en Guadalajara, Jalisco.

Luego de que en una entrevista radiofónica Juan Pablo Castañón hiciera un llamado a los candidatos a la presidencia para que le den continuidad a la construcción del NAICM, a la vez que calificó al proyecto como uno de los más importantes de este sexenio para el desarrollo de México.

“Espero de manera paciente que se cumpla el compromiso que hizo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para que se forme una comisión tripartita del gobierno actual, de nosotros y del Consejo Coordinador Empresarial para revisar la construcción del Nuevo Aeropuerto de Texcoco, que se conozcan los contratos, se transparenten y se analice la viabilidad de esta obra”, exhortó en un video posteado desde su cuenta de Twitter.

López Obrador aseguró que ninguno de los grandes contratistas como Carlos Slim, Carlos Hank Rhon e Hipólito Gerard, ex cuñado de Carlos Salinas de Gortari y dueño de la Constructora y Edificadora GIA+A (una de las empresas a las que se le canceló el contrato por la construcción del tren México-Querétaro), se opondrán a la revaloración del NAICM, ya que a todos les conviene evitar otro Fobaproa y “no hay, creo yo, nadie que desee hacerle un daño al patrimonio de la nación”.

“Ellos y otros que están recibiendo estos contratos, no se opondrían a que haya una revisión, a que haya transparencia, esto es por el bien de todos y, sobre todo, por el bien de nuestra nación, es mucha la crisis económica, de bienestar social, como para no revisar estos temas”, insistió.

Calificó como “insensato” dar “carpetazo” a los contratos sin considerar otras propuestas, como la habilitación de dos pistas de aterrizaje en la base aérea militar de Santa Lucía, a fin de ahorrar más de 200 mil millones de pesos, en lugar de gastar los 300 mil millones proyectados para la conclusión del NAICM hasta el 2024. (Fuente/El Sol de México)