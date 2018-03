Al son del texto  

Desde todos los puntos la comunidad no está muy de acuerdo con las imposiciones en las candidaturas a gobernador.

La forma en que algunos se han impuesto no es nada transparente, pero así es la política que tenemos, y que desde luego al final de cuentas es la que presentará las propuestas a los electores a través de partidos políticos coaligados.

La tendencia que se inclinó por Roberto Albores existe como también la que lo hace por Eduardo Ramírez Aguilar; los hay a favor de Rutilio Escandón e igual por José Antonio Aguilar Bodegas y desde luego por Enoc Hernández Cruz.

El punto es que ganen con esos seguidores, pero cosa distinta es que se descalifique a un ciudadano por su preferencia política, sea por siglas o personajes, pues es su derecho aun su error, según otros, que curiosamente no tratan de convencer y sí de descalificar.

Dado el cómo se han dado los procesos de selección y el manipuleo de la guerra sucia, hay los que no dudan que se darán no pocas anomalías en el tiempo de campaña hasta el mismo día de la elección, y aun que no les sobra razón no tiene que ser así y lo ideal sería un tratamiento transparente y una convocatoria a los seguidores para que no contaminen el proceso.

Se ve difícil porque aún no inician las campañas al gobierno del estado y ya le dan con todo a dos principalmente: Roberto Albores y Eduardo Ramírez, imagino porque en algún momento divergente por la candidatura PRI-PVEM, se enfrentaron.

La situación de Ramírez aún no está definida, pero la de Albores sí, y en ese sentido se enfoca el aspirante a gobernador por el tricolor, el que no ha pisado a fondo el acelerador y ni anda con exhibicionismos adelantados en busca de notoriedad más que de simpatizantes.

Porque una cosa son los baños de pueblo, y otra los seguidores convencidos por un cambio de propuesta.

Por el momento hay algunos aspirantes definidos, faltan algunos, aparte de escucharlos a todos, para que el electorado decida quien para el periodo de gobierno 2018-2024.