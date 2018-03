Al Son del texto

Pues ya es marzo, y como sabemos y como nunca, se supone si no hay otra prorroga, hasta el 4 abril será el V informe del Gobernador Manuel Velasco Coello, y sabemos que el 29 de abril y hasta al 27 de junio se llevarán a cabo las campañas electorales a gobernador.

Para las alcaldías y diputados locales, las campañas electorales inician el 29 de Mayo, y tanto la del ejecutivo estatal iniciadas un mes antes, como la de campañas restantes, terminarán también el 27 de junio, fecha en la que inicia la llamada veda electoral hasta el 1 de julio.

O sea que el mandatario estatal tiene que presentar su informe del estado que guarda su administración en el periodo administrativo de 2017, ya definidas las candidaturas de los partidos, sean coaliciones o frentes, las que tienen que estar claras éste mes.

En los informes como siempre desde dentro maximizan los logros, en aras de notoriedad que por fortuna la misma sociedad no les da, y pues siguen dándose las manifestaciones de inconformidad al gobierno de Velasco Coello.

La verdad fue un gobernante que estabilizó en un solo año, un estado en crisis financiera que no es poco decir, y que en otros lares –porque acá abunda el canibalismo- merecería el reconocimiento de propios y extraños; la entidad no se canteó y por el contrario, todo parecía indicar que en 2013 Chiapas viviría otra faceta pero no fue así y hoy los cuestionamientos a la presente administración se centran principalmente a su falta de liquidez, obra pública, radicación de recursos, y otras políticas cuyas consecuencias han sido tremendas: no es Chiapas la entidad dentro de los altos índices de desempleo, violencia, manifestaciones como antes, pero todo eso existe ahí, creciendo, cada día más.

Esas inconformidades se han ido solucionando al vapor, que al rato vuelven a complicar la legalidad, la estabilidad social y el estado de derecho, demasiados cabos sueltos, y desde luego aplicando la legalidad sobre aquellos que, abusando de sus derechos, afectan los de terceros, como los grupos “indígenas” que se dedican a bloquear carreteras para cobrar cuotas en protesta por la falta de apoyos que huelga decirlo, no los justifican y tienen un historial de mentiras.

Lo que pasa es que también, con ese pretexto, los municipios incluso “ladinos” no le pagan a nadie, y proveedores de todo a los ayuntamientos trinan porque ya concluyó 2017 y siguen las deudas acumuladas, aun sean institucionales, y cerrado el ejercicio fiscal no quieren reconocer las deudas del anterior.

¿Qué se va a decir sobre las deudas ese 4 de abril en éste año rosa?