Ajustarse a las reglas del juego electoral, llama INE

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE hizo un llamado a los partidos políticos, candidatos, autoridades gubernamentales ajustarse a las reglas establecidas para el proceso electoral más grande, competitivo y complejo de la historia de México, como algo fundamental para que las elecciones lleguen a buen puerto en un acto democrático.

Asimismo, en conferencia de prensa, acompañado de Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC y José Luis Vázquez López, delegado del INE en la entidad, sostuvo que el tema presupuestal no debe ser elemento que ponga en riesgo la regulación de la democracia en las elecciones más grandes y complejas que tendremos el primero de julio, por lo que ante la situación financiera difícil por la que atraviesa el órgano electoral local, si fuera necesario tendrían que acompañarlo para el desarrollo del proceso comicial.

Enfático dijo que el INE, también, acompañará al IEPC para la transparencia de los recursos para campañas electorales, lo cual se ha demostrado en los últimos procesos como vital para maximizar la capacidad de detectar los testigos de gastos, realizando la compulsan de lo que los partidos reportan como gastos con lo que reporta el sistema financiero nacional y lo que se ve en el campo.

Anotó que el sistema electoral de México está diseñado para que las autoridades electorales no metan las manos en los procesos comiciales y para que los órganos electorales puedan proceder en su contra, con el apoyo de los ciudadanos que pueden denunciar hechos de delitos electorales, por ello el llamado a respetar el principio de imparcialidad.

Hasta el momento no se han recibido denuncia por el uso de programas sociales, pero esto también es obligación de los ciudadanos denunciar este tipo de situación.

Consideró que en estos momentos es importante privilegiar la democracia en las campañas electorales y que los contendientes o candidatos presenten ante los ciudadanos sus propuestas para resolver los problemas de México.

Por último, dijo que en lo que va del proceso electoral 2017-2018 se avanza con normalidad en cada una de las etapas, por lo que la próxima semana se recibirán las solicitudes de registros de los candidatos, incluyendo a los independientes de quienes todavía no se validan la validez de los apoyos ciudadanos, para ver si son procedentes o no tomando en cuenta hasta la fiscalización de los gastos. ASICh