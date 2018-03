Adéntrate al realismo mágico de Gabriel García Márquez

Ciudad de México – El Centro Harry Ransom, de la Universidad de Texas en Austin puso a disposición de los amantes de la literatura y vida del fallecido premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez un nutrido archivo de documentos digitalizados para su consulta.

La página de internet que aloja el archivo se encuentra disponible en inglés y español para que la comunidad latina pueda sumergirse en la intimidad del escritor.

De acuerdo con la descripción del portal, El archivo digital de escritor colombiano incluye manuscritos originales de obras publicadas e inéditas, material de investigación, fotografías, libros de recortes, correspondencia, recortes, cuadernos de notas, guiones, material impreso, archivos efímeros y una grabación de audio de su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura en 1982.

Entre los manuscritos completos, destacan, Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, Del amor y otros demonios, El amor en tiempos del cólera, El Coronel no tiene quien le escriba, El mejor oficio del mundo, Memoria de mis putas tristes, Noticia de un secuestro y un cuaderno de cuentos.

El diario estadounidense, The New York Times reveló que el Centro Harry Ransom agradeció a la familia de Gabo por acceder a liberar el archivo y reconocer el trabajo como otra forma de servicio a sus lectores de todas partes. (Fuente/El Sol de México)