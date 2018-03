Acusa hostigamiento de militares a indígenas

Elio Henríquez/La Jornada – El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC), integrada por 120 comunidades y ejidos tzeltales, choles, tzotziles, zoques y mestizos de los municipios de Palenque, La Libertad, Ocosingo, Chilón, Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas, denunciaron que el Ejército Mexicano realiza “actos ilegales de hostigamientos, intimidaciones, amenazas, espionaje y criminalización” en contra de pobladores de la región.

“Con el pretexto de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior y el ‘combate a la delincuencia’, comunidades que viven sobre la llamada carretera fronteriza sur en los municipios de Palenque, Ocosingo, Chilón y La Libertad, han sido violentadas en su derecho a la seguridad e integridad personal por elementos del 18 Batallón de Infantería del Ejército mexicano con sede en Tenosique, Tabasco”, dijo el Frayba.

En un documento dado a conocer en conferencia de prensa conjunta, el organismo agregó que las acciones de los militares “ponen en riesgo la vida y la libertad de quienes conforman la PADUC”.

Relató que el pasado 16 de febrero, a las 19 horas, en el Crucero El Tulipán, en la carretera federal Tenosique–Emiliano Zapata, Tabasco, 40 militares al mando del coronel Pedro Larios, decomisaron 238 animales de tres jaulas con ganado procedente de Palenque, con el pretexto de que ‘el hato es ilegal y traído de Guatemala’”.

Añadió que “a pesar de que los campesinos mostraron las guías de procedencia a los militares, les dijeron que ‘ya se chingaron porque el ganado se va a Tenosique’. Testimonios refieren que ‘el ganado que retienen en ese lugar se pierde, en complicidad con el agente Ministerio Público y la Fiscalía de Abigeato; probablemente se encuentren en acciones ilegales de venta de hato ganadero’”.

Señaló que, finalmente, “el ganado decomisado fue trasladado a un terreno privado en Balancán, donde permaneció sin cuidado adecuado, lo cual ocasionó la muerte de dos animales”.

El Frayba expresó que el 23 de febrero “la Organización retuvo a una persona que les tomaba fotografías, que se identificó como Ezequiel López López, originario de Puebla, pero descubrieron que es un militar, vestido de civil, en acciones de espionaje para el Ejército Mexicano a pueblos originarios en la región. Ezequiel pasaba información a la unidad militar de Chancalá, Palenque, y al 18 Batallón de Infantería de Tenosique”.

Afirmó que la PADUC “trasladó a Ezequiel López López a la comunidad Ángel Albino Corzo, Palenque”, por lo que “el mayor Moysés Azcaño Zapot, el sargento segundo Daniel Peralta Flores y el soldado Guillermo Zarao Bermúdez llegaron al lugar para negociar su liberación y se quedaron de manera voluntaria”.

Aseguró que “mientras estaba el proceso de diálogo, la Secretaría de la Defensa Nacional inició un cerco a la comunidad.

Aproximadamente unos 200 militares provenientes de Tenosique arribaron a las inmediaciones, cortaron los accesos, así como la comunicación al exterior, la energía eléctrica y se apostaron en posición de ataque para ingresar, a la vez que desplegaron una campaña mediática de desprestigio en contra de la organización”.

Informó que “el 24 de febrero, las autoridades de gobierno liberaron el ganado decomisado y firmaron un acuerdo en el que se estableció que no habría represalias a integrantes de la agrupación, Ezequiel fue entregado sin daño alguno”.

Indicó que “después de estos hechos, las comunidades y ejidos de la PADUC de Palenque han reportado mayor vigilancia y patrullajes militares en la región, así como un incremento de retenes intermitentes de elementos del Ejército Mexicano, quienes se han mostrado en actitud hostil, amenazante y discriminatoria.

Cuando les cuestionaron, argumentaron agresivamente que ‘son facultades que les da la Ley de Seguridad Interior y que como indígenas tienen que acatar las nuevas reglas’”.

Subrayó que “las comunidades de pueblos originarios en la zona norte fronteriza de Chiapas viven en constante tensión, no sólo porque no pueden transportarse libremente, sino porque tienen temor de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas”.

El Frayba y la agrupación exigieron al Ejército Mexicano “el cese a los actos ilegales de hostigamientos, intimidaciones, amenazas y criminalización a quienes se organizan de manera pacífica en la construcción de alternativas de vida y asimismo respete los derechos colectivos de los pueblos originarios”.