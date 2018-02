Violencia no puede seguir; hay que intervenir inmediatamente: AMLO

Puebla l Luego de revelar en exclusiva a Grupo Imagen que de llegar a la Presidencia “desaparecerá el CISEN porque no hace inteligencia sino espionaje político”, Andrés Manuel López Obrador destacó que tiene en su poder los expedientes de toda su familia armados por la propia la Secretaría de Gobernación y que “de manera equivocada” sus adversarios piensan utilizar para destruirlo.

Tengo todos los expedientes de todo lo que están haciendo en contra de nosotros, porque ahí mismo en el CISEN hay simpatizantes de nuestro movimiento y me están haciendo llegar la información” destacó al denunciar que artículos difundidos en la prensa nacional están basados en dichos expedientes.

Por ello, reiteró que de ganar las elecciones el uno de julio, “mejor se preparen psicológicamente” los empleados del CISEN porque ya no se van a dedicar a espiar a los opositores políticos, aunque sí se les van a respetar sus derechos laborales.

Al término de un acto de precampaña en Santa Rita Tlahuapan, Puebla con militantes de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, López Obrador criticó enérgicamente que el gobierno federal ponga más atención en espiar a sus opositores que en atender el problema de la inseguridad, el cual en las últimas horas cobró la vida de dos sacerdotes en Guerrero, Germain Muñiz García e Iván Añorve Jaimes.

No puede seguir sucediendo en nuestro país, hay que intervenir de inmediato”, comentó.

A la pregunta de si teme un atentado por parte de “la mafia del poder” para impedir que llegue a la Presidencia, el precandidato descartó esa posibilidad.

Sí, lo descartó, tengo mi conciencia tranquila, no tengo enemigos, no quiero tenerlos”. (Excélsior)