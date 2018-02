Urge resolver crisis de recolección de basura: Iván Sánchez Camacho

La sociedad exige atención inmediata y con una visión institucional y total responsabilidad social

Iván Sánchez Camacho, primer regidor de Tuxtla Gutiérrez, señaló que la falta del servicio de recolección de basura es una crisis muy grave, por lo cual la ciudadanía exige inmediata solución y sancionar la falta de compromiso y ética por parte de Proactiva, situación que desde hace mucho tiempo se viene denunciando.

En sesión de Cabildo el representante popular expuso que Proactiva es una larga historia de agravios contra la ciudadanía debido a sus múltiples deficiencias, precisó que esta empresa no puede comportarse tan irresponsable e insensible en un servicio tan necesario como la recolección de residuos sólidos, pues la ausencia de esta función representa una de las principales causas de focos de infección y esto pone en riesgo un derecho irrenunciable como lo es la salud de la población.

Comentó Iván Sánchez que al no pasar a recoger los cúmulos de basura genera un problema grave para la salud ya que la permanencia de los desechos traen consigo malos olores, focos de infección y fomento de plagas altamente nocivas, adicional al problema de imagen urbana y la afectación al tráfico vial en las calles.

El regidor itinerante dijo también que las familias tuxtlecas, sociedad organizada y medios de comunicación levantan la voz y exigen que se resuelva urgentemente el problema con una visión institucional y de profunda responsabilidad social, por lo que es lamentable y reprochable la actuación de la empresa ante el abandono de esta labor primordial.

Expresó “como servidores públicos no podemos dejar indefensos a los ciudadanos y tampoco dejar que atenten contra sus derechos como el de la salud, por ello demandamos urgentemente a la administración municipal una actitud severa y frontal para revisar los asuntos contractuales y jurídicos con esta prestadora de servicios”.

Finalmente Iván Sánchez reconoció la reacción del Ayuntamiento capitalino al disponer de equipo técnico y humano, propio y externo para atender momentáneamente está emergencia y al mismo tiempo defendió el derecho de manifestación y de libertad de expresión de la sociedad ante los excesos de Proactiva/Veolia.