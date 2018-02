Trabajan para que comicios electorales sean tranquilos

José Ángel Gómez Sánchez – El Secretario General de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda señaló que en Chiapas se debe pasar de la agenda de conflictos a la agenda de desarrollo, y los comicios electorales son una buena oportunidad porque “merecemos un presente y futuro de paz, de tranquilidad y no de confrontaciones, es tiempo de pasar a la agenda de desarrollo, basta ya de la agenda de conflictos”.

En entrevista dijo que las diversas instancias del gobierno de Chiapas trabajan con las autoridades electorales a fin de que en el estado transcurra un proceso tranquilo y lograr que las elecciones se den en un marco pacifico, “queremos asegurarnos de que se instalen todas las casillas que la gente acuda a votar”.

Negó que existan focos rojos, “tenemos algunos lugares donde efectivamente debemos trabajar más para que los problemas sociales no sirvan de bandera que obstaculicen el voto y para eso estamos desde ahora trabajando, tenemos el suficiente tiempo para entregar buenas cuentas a los ciudadanos”.

El encargado de la política interna reiteró que buscan garantizar la instalación de todas las casillas para que la gente acuda a votar, ”asegurarnos que tengamos unas elecciones pacíficas, primero que se instalen todas las casillas, que acuda la gente a votar y que obtengamos entonces autoridades legítimas y fuertes para el próximo periodo ustedes saben que tenemos unas elecciones históricas, nunca en Chiapas teníamos una elección tan compleja y tan difícil en materia de su organización y de logística porque van a colaborar casi 40 mil funcionarios de casillas ese día, se eligen más de mil 600 cargos hay tres grandes coaliciones, estamos trabajando duro para que sean unas elecciones pacíficas, democráticas y sobre todo en paz”.

Gómez Aranda pidió no dejarse llevar por noticias falsas que corren por las redes sociales, (tras la toma de protesta de las nuevas autoridades de Oxchuc se filtró que había regresado la violencia) “Todos los días corren rumores de todo tipo, hago un llamado respetuoso a los medios de comunicación para que filtren esa información, porque ayer en la tarde decían que estaba generalizada la confrontación en Oxchuc y no fue cierto”.

”Hoy Chiapas está tranquilo, Oxchuc está tranquilo ayer por la tarde después de que fueron electos el nuevo Concejo Municipal de Oxchuc hicimos un llamado para que las nuevas autoridades platiquen les recordamos que son gobierno municipal para todos para todo el pueblo de Oxchuc y Oxchuc merece un futuro de paz, de tranquilidad y no de confrontaciones por eso llamamos a las autoridades para que trabajen con comunidades que no son afines y pasemos de la agenda de desarrollo y dejar atrás la agenda de conflictos”. Agregó.