Trabaja para mejorar el servicio urbano

José Ángel Gómez Sánchez – La Secretaria de Transportes trabaja en un proyecto de Ley para mejorar el servicio urbano informó el Secretario Técnico de la dependencia, Álvaro Robles Cameras, “trabajamos para el ingreso de Chiapas al Programa Integral de Movilidad Sustentable (PIMUS) a nivel nacional hay u mandato sobre ello para mejorar el sistema de transporte”.

Se trata de disminuir el número de unidades del transporte colectivo por autobuses, “De tal suerte que si un autobús puede sustituir a 4 o 5 urvans con ello reducimos muchísimo el tema de la contaminación que tenemos en Tuxtla”.

A decir del funcionario Tuxtla Gutiérrez es la quinta capital más contaminada del país, “Y con eso también ayudamos a la movilidad de las personas”.

“Es un estudio que estamos trabajando con mucha rapidez, con mucha celeridad y nosotros esperamos entregar cuentas con estas nuevas maneras de conciliar los intereses de los concesionados porque lo tenemos que hacer con ellos el esfuerzo es un esfuerzo de gobernabilidad democrática”.

El problema de la falta de unidades suficientes en horas pico es que tiene 12 años que no se han ajustado las distintas rutas, ”Tenemos registros de que las rutas tienen más de 12 años sin ser modificado en ese tiempo la ciudad ha crecido, los centros de población se han hecho más grandes hay una necesidad más intensa de servicios y no hemos nosotros respondido como Secretaria a lo largo de estos 12 años en términos de las propias actualizaciones sociales, entonces lo que estamos trabajando en este momento es en el diseño de un reordenamiento para todas las rutas de Tuxtla Gutiérrez para mejorar la calidad del servicio y mejorar la forma en cómo se mueven las personas”.

Para llegar a un esquema que beneficie al usuario, transportista y al medio ambiente se busca construir vínculos y puentes con los concesionados, “Para diseñar planes emergentes porque en particular en el libramiento norte oriente tenemos la torre Chiapas, la sección 40, el área de hospitales, Conalep, el Tribunal, la Fiscalía y en el poniente las universidades UNICACH, UNACH, Educación Física, Caña Hueca, Plazas Comerciales que genera mucha movilidad de trabajadores, estudiantes, amas de casa y profesionistas y el transporte que cubren esas rutas no se dan abasto y malamente lo digo salen los servicios de taxis de diez pesos pero ya estamos trabajando en eso”.