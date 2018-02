Tiende la mano para dialogar con docentes

José Ángel Gómez Sánchez – El Secretario de Educación del Estado de Chiapas, Eduardo Campos Martínez tendió la mano a los diferentes grupos de docentes y trabajadores para encontrar en el diálogo mecanismos de coincidencias y mejorar el sector en beneficio de los alumnos y educandos, “No hay otro mecanismo, consideramos que es la única forma para encontrar acuerdos, no tenemos que estar siempre de acuerdo. Podemos acordar no estar de acuerdo también, pero hay que sentarnos a platicar, hay que ver hasta donde se puede. Que cosas si, que cosas no”.

Reconoció que algunos planteamientos de los grupos de docentes son solicitudes incumplibles, “que no se pueden, pero hay que decirlo, tampoco se trata de hilar, tampoco se trata de engañar es hasta donde podemos y si lo que es más complejo podemos encontrarle una ruta para quienes tengan esas intenciones para salir adelante y comprenden cuál es el mecanismo estamos del otro lado”.

Al encabezar la ceremonia a la bandera en el patio central de la dependencia a su cargo (desde noviembre no se realizaba este evento cívico) el funcionario dijo estar “enaltecido por estar al frente de la Secretaria, aquí expreso mi mayor reconocimiento a todos y cada uno de ustedes por la labor que desempeñan”.

Pidió a los funcionarios y a los trabajadores en general estar atentos y desempeñar “Es la única forma de que podamos dar pasos hacia adelante por la mejora de nuestro servicio es haciendo juntos una tarea común. Cómo lograr que este esfuerzo de cada uno de nosotros desde los escritorios todos los días hagamos nuestra tarea en beneficio de quiénes nos buscan, padres de familia y profesores deben de tener un servicio de calidad”.

Por otra parte, el Secretario de Educación indicó que el proceso de reconstrucción de escuelas y de aulas avanza y han solicitado al Inifech acelere los trabajos para dar condiciones óptimas a los alumnos, “Vamos bien, los recursos han ido fluyendo bien, hay algunos pendientes creo que lo más complejo lo podríamos tener con algunos dictámenes que en algún momento no teníamos, lo que nos interesa es que estén en condiciones mínimas para que puedan operar los estudiantes”

Respecto al clima indicó que en Chiapas prácticamente se han ido los frentes fríos con sus bajas temperaturas, pero han llegado las altas temperaturas por lo que la Secretaria de Educación a su cargo recomienda a supervisores, jefes de sector, directores y maestros tomar sus previsiones para proteger la salud de los alumnos, “Se busca que si hay temperaturas de más de 40 grados las niñas y niños no hagan actividades en la intemperie” concluyó Eduardo Campos Martínez.