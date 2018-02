Sin daños tras sismo de 7.2 grados

Ciudad de México – Un fuerte movimiento telúrico se registró esta en una amplia zona del país, sin que hasta el momento se hayan reportado daños en inmuebles o personas lesionadas.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el temblor se registró a las 17:39, con epicentro en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y tuvo una magnitud de 7.2. A las 18:36 se generó una réplica de magnitud 5.9.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que continúan los protocolos de revisión y monitoreo. A las 6 y media de la tarde indicó que hasta ese momento no se reportan daños por el sismo magnitud 7.2 al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

A las seis de la tarde con 21 minutos, el coordinador nacional de Protección civil de la la Secretaría de Gobernación alertó a la población porque después de un movimiento telúrico de dicha intensidad puede haber réplicas.

Hasta el momento, agregó, no se reportan afectaciones en los edificios gubernamentales en las entidades donde fue percibido el sismo.

Los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla y Ciudad de México continúan con protocolos de revisión “hasta el momento no se reportan daños”, precisó.

Peña Nieto informa sobre activación de protocolo tras sismo

El presidente Enrique Peña Nieto subió a su cuenta de Twuiter, dos mensajes para dar cuenta de la instalación del Comité Nacional de Emergencias del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), tras el sismo de 7 grados en escala de Richter, con origen en Pinotepa Nacional, provocando graves afectaciones en el centro del país.

El contenido de los mensajes del Ejecutivo Federal, fueron los siguentes: Hace 6 minutos. Tratándose de un sismo de más de 7 grados, por protocolo se instala el Comité Nacional de Emergencias en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Desde ahí @PcSegob estará informando.”

El segundo, mensaje que el presidente subió fue 46 minutos después, para confirmar la activación de los protocolos de seguridad: “Por sismo de magnitud preliminar de 7, a 8 km al Noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, se han activado protocolos de @PcSegob.” (La Jornada)